Batman'da kafası balkon demirine sıkışan çocuk kurtarıldı

BATMAN - Batman'da kafası balkon demirlerinin arasına sıkışan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay Batman Meydan Mahallesinde meydana geldi. Balkonun korkuluk demirlerinin arasına kafasını sokan Miraç Ensar Dayan, bir daha kafasını geri çıkaramadı. Ailesi uzun uğraşlar sonucunda çocuğun kafasını çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek, hidrolik makas yardımıyla demir çubukların arasını açarak çocuğun kafasını sıkıştığı yerden kurtardı.

(MBZ-AKK-Y)