Batman'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki için 'Duygu Duvarı' oluşturuldu

BATMAN'da İslami sivil toplum kuruluşları tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki ve Filistin'e destek amacıyla 'Duygu duvarı' oluşturuldu.

Etkinlik kapsamında Batman Gülistan Caddesi'ne üzerinde duygu duvarı yazan büyük panolar konuldu. Alana gelenler panolara İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ile ilgili duygu ve düşüncelerini yazdı. Oluşturulan stant da imza attı. İslami Sivil Toplum Kuruluşları Platformu adına açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği İl Başkanı Abdürrahim Demirtaş, 'Bu çalışmayı Filistin'de yaşanan dramı, Gazze'de yaşanan dramı gündemde tutmak adına, onlara destek olmak adına yaptık. 7 Ekimden bu yana Batman'da Türkiye çapında hatta dünya çapında etkinlikler, eylemler oldu. Batman'daki sivil toplum kuruluşları olarak da bu Gazze duygu duvarımız ve imza kampanyamız da bu etkinliklerin devamı niteliğindedir. İnşallah tez zamanda bu zulüm biter, biz de bu tür etkinlikler yapmak zorunda kalmayız. Ama bu zulüm devam ettikçe biz Batman sivil toplum kuruluşları olarak Gazze'nin sesi olmaya çalışıp, onların yanında yer aldığımızı defaatle, etkinliklerle belirteceğiz' dedi.(DHA)