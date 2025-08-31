Batman'da İnşaat Alanında Yiyecek Arayan Tilki Görüntülendi

Batman'da inşaat alanında yiyecek arayan tilki cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Organize Sanayi Bölgesi inşaat alanına gelen tilkiyi fark eden bir kişi, o anları cep telefonu ile görüntüledi.

Kayıtta, inşaat alanında gezinen ve tilkinin seslenen kişilerin olduğu yere ilerlemesi ve yiyecek araması yer alıyor.

Tilki, inşaat alanında biraz dolandıktan sonra gözden kayboldu.