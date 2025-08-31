Batman'da İnşaat Alanında Yiyecek Arayan Tilki Görüntülendi
Batman'daki bir inşaat alanında yiyecek arayan tilki, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşanan bu an, bir vatandaş tarafından görüntülendi.
Organize Sanayi Bölgesi inşaat alanına gelen tilkiyi fark eden bir kişi, o anları cep telefonu ile görüntüledi.
Kayıtta, inşaat alanında gezinen ve tilkinin seslenen kişilerin olduğu yere ilerlemesi ve yiyecek araması yer alıyor.
Tilki, inşaat alanında biraz dolandıktan sonra gözden kayboldu.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel