Batman'da İnşaat Alanında Yiyecek Arayan Tilki Görüntülendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'daki bir inşaat alanında yiyecek arayan tilki, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşanan bu an, bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Batman'da inşaat alanında yiyecek arayan tilki cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Organize Sanayi Bölgesi inşaat alanına gelen tilkiyi fark eden bir kişi, o anları cep telefonu ile görüntüledi.

Kayıtta, inşaat alanında gezinen ve tilkinin seslenen kişilerin olduğu yere ilerlemesi ve yiyecek araması yer alıyor.

Tilki, inşaat alanında biraz dolandıktan sonra gözden kayboldu.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
Bodrum'da 30 yıldır acente işleten ünlü iş insanı intihar etti

Ünlü iş insanı borçları yüzünden kendini astı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki cinayetle ilgili korkunç iddia: Canlı konumunu takip etmiş

Suç makinesi, 15 yaşındaki Hilal'in izini bakın nasıl bulmuş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.