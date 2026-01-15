Haberler

Batman'da "İcathane Atölyesi"nde eğitimlerini tamamlayan öğrenciler sertifika aldı

Batman'da 'İcathane Atölyesi'nde eğitimlerini tamamlayan öğrenciler sertifika aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Batman'da kurulan İcathane Atölyesi'nde 224 öğrenci 1. dönem eğitimlerini başarıyla tamamladı ve sertifikalarını aldı. Eğitimlerde yazılım, robotik kodlama, endüstriyel tasarım ve yapay zeka konuları işlendi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Batman'da kurulan "İcathane Atölyesi"nde 1. dönem eğitimlerini tamamlayan 224 öğrenciye sertifikaları verildi.

Batman Üniversitesi merkez kampüs konferans salonunda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Atölyede geçen yıl ekim ayında eğitime başlayan ortaokul ve lise öğrencileri, yazılım, robotik kodlama, endüstriyel tasarım ve yapay zeka alanlarında eğitim aldı.

Birinci dönem eğitimlerini başarıyla tamamlayan 224 öğrenciye, törenle sertifikaları takdim edildi.

TÜGVA İl Başkanı Mehmet Onutçu, programda yaptığı konuşmada, icathanede yetişen öğrencilerin Batman'da ve ülkede söz sahibi olacaklarını söyledi.

İcathanenin gençler için üretim, gelişim ve değer merkezi olduğunu kaydeden Onutçu, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz aldıkları her dersin sonunda kıymetli hocalardan da değerler eğitimi aldı. Her dönem dört kitap okuyacak şekilde zihinsel hem de ahlaki yönden gelişmelerine destek olundu. Her yıl TEKNOFEST yarışmalarına dahil olduk ve geçtiğimiz yıl dört finalist çıkarmanın gururunu yaşadık."

Törene, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi, icathane eğitimcileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
En düşük emekli maaşını 20 bin TL'ye çıkaran düzenleme Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

Milyonlarca emeklinin beklediği gelişme! Meclis'te kabul edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı

Toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi

İşte İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Çayırgan'ın ifadesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

En seksi Türk kadını seçilmişti: Törende verdiği pozlar olay

En seksi Türk kadını seçilmişti: Törende verdiği pozlar olay
Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor

Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor
Kerem Demirbay Süper Lig'de kaldı! Yeni takımına imzayı attı

Galatasaray'ın eski yıldızını transfer etti
Mardinli Marilyn Monroe'ya hapis cezası

Mardinli Marilyn Monroe'ya hapis cezası
En seksi Türk kadını seçilmişti: Törende verdiği pozlar olay

En seksi Türk kadını seçilmişti: Törende verdiği pozlar olay
İmamoğlu'nun diplomasının iptaline karşı açtığı davanın duruşması bitti, karar 15 gün içinde açıklanacak

İmamoğlu'nun diplomasının iptaline karşı açtığı dava tamamlandı
İstanbul'un göbeğinde kendini direğe astı

Yer İstanbul'un göbeği! Kendini direğe astı