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Batman'da Hasankeyf Tüneli'nde yaklaşık 50 personelle trafik kazası tatbikatı yapıldı

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Batman'da Hasankeyf Tüneli'nde yaklaşık 50 personelle trafik kazası tatbikatı yapıldı
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Hasankeyf Kaymakamlığına göre, Batman'daki Hasankeyf Tüneli'nde yaklaşık 50 teknik personelle trafik kazası tatbikatı yapıldı. Senaryoda Gercüş'ten Hasankeyf'e giden 2 aracın çarpışması canlandırıldı; ekipler sıkışan yaralılara müdahale etti.

Batman'da Hasankeyf Tüneli'nde trafik kazası tatbikatı gerçekleştirildi.

Hasankeyf Kaymakamlığının açıklamasına göre, ilgili kurumlardan yaklaşık 50 teknik personelin katılımıyla tünel içi trafik kazası tatbikatı yapıldı.

Senaryo gereği, Gercüş ilçesinden Hasankeyf istikametine giden 2 aracın tünelde çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye, kara yolları, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Tatbikatta ekipler, araçlarda sıkışan yaralılara müdahale ederek kurtarma çalışması gerçekleştirdi.

Tatbikata, Hasankeyf Kaymakamı Serkan Böyük ve kurum amirleri de katıldı.

Kaynak: AA
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