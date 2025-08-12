Batman'da Eşeğe Çarpan Otomobilde 4 Kişi Yaralandı

Hasankeyf ilçesinde, eşeğe çarpan bir otomobilde bulunan dört kişi yaralandı. Olay sonrası jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde eşeğe çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kılıç köyü mevkisinde A.Ç idaresindeki 72 ABU 554 plakalı otomobil eşeğe çarptı.

Çarpma sonucu otomobilde bulunan N.Ç., M.Ç., H.Ç., N.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
