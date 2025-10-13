Haberler

Batman'da Eş Zamanlı Afet Tatbikatı Gerçekleştirildi

Batman'da Eş Zamanlı Afet Tatbikatı Gerçekleştirildi
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 'Afetler ve Dayanıklılık Ayı' kapsamında Batman'da okullarda afet bilincinin artırılması amacıyla eş zamanlı tahliye tatbikatı yapıldı. Tatbikata İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, MEB Arama ve Kurtarma Birimi üyeleri, AFAD personeli, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) "Afetler ve Dayanıklılık Ayı" kapsamında tüm okullarda eş zamanlı tahliye tatbikatı Batman'da yapıldı.

"Yeşil Vatan - Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri doğrultusunda, 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü'nde okullarda afet bilincini güçlendirmeye yönelik faaliyetler gerçekleştirildi.

Atatürk Anadolu Lisesi'nde İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer'in de katıldığı tatbikatta, çök-kapan-tutun ve güvenli tahliye gerçekleştirildi.

Tatbikata, şube müdürleri, MEB Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) Batman üyeleri, AFAD personeli, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
