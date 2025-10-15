Batman'da Emniyet Personeline Yangın Eğitimi Verildi

Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce İl Emniyet Müdürlüğü personeline yönelik yangın eğitimi düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, olası yangın, trafik kazası, mahsur kalma ve doğal afet gibi durumlara karşı ortak müdahale kabiliyetini artırmak amacıyla verilen eğitimde, yangın anında yapılması gerekenler, alınması gereken güvenlik tedbirleri ile yangın söndürme tüplerinin doğru kullanımı anlatıldı.

Personele, ayrıca hidrant sistemlerinin kullanımı, kat tahliye yöntemleri ile elektrik, akaryakıt, tüp ve doğalgaz yangınlarına karşı alınacak önlemler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Açıklamada, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve afet bilincinin artırılmasına yönelik eğitim faaliyetlerinin süreceği kaydedildi.