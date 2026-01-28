Haberler

Batman'da 1 milyon 200 bin liralık dolandırıcılıkta 2 tutuklama

Batman'da kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan iki şüpheli, 1 milyon 200 bin lira değerinde altın alarak yakalandı. Şüpheliler, Diyarbakır'da düzenlenen operasyonla tutuklandı.

BATMAN'da telefonla aradıkları kişiyi, kendilerini 'polis' olarak tanıtıp, 1 milyon 200 bin lira değerinde 106 gram altın ile 12 Cumhuriyet altınını alarak dolandıran 2 şüpheli, tutuklandı.

Batman'da, telefonla aradıkları kişiyi kendilerini 'komiser' olarak tanıtan şüpheliler, kentte bir kuyumcu soygunu gerçekleştiğini, kimliğinin olay yerinde bulunduğunu ve altınlarının mukayese edilmesi gerektiğini söyleyerek, yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerindeki 106 gram altın ve 12 Cumhuriyet altınını alarak dolandırdı.

DİYARBAKIR'DA YAKALANDILAR

Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tespit ettikleri şüphelilerin S.T. ve M.V.A.'nın Diyarbakır'da olduğunu tespit etti. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer yandan şüphelilerin dolandırdıkları kişi ile parkta buluştukları anlar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
