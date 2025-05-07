Batman'da Binlerce Kişi Gazze İçin Yürüdü

Batman'da binlerce kişi Gazze için yürüdü

BATMAN - Batman'da sivil toplum kuruluşlarının öncüsünde binlerce kişi Gazze için yürüyüş gerçekleştirdi.

Batman Öğretmenevi önünde toplanan binlerce kişi Filistin bayrakları taşıyarak, cep telefonu ışıkları eşliğinde Gülistan Caddesi üzerinden İnsan Hakları Anıtı'na kadar yürüdü. Yürüyüş boyunca 'Kahrolsun İsrail, kahrolsun Amerika, katil İsrail Filistin'den defol' sloganlar atıldı, tekbirler getirildi.

Yürüyüşün ardından İnsan Hakları Anıtı önünde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi. Sivil toplum kuruluşları adına açıklamada bulunan Cengiz Ağır, İsrail'in Gazze'de kadınları, çocukları ve yaşlıları hedef aldığını belirterek, saldırıların savaş suçu olduğunu vurguladı. Ağır, "Çocukların, kadınların, yaşlıların hedef alındığı; ibadethanelerin, okulların ve sığınma alanlarının bilinçli şekilde vurulduğu her saldırı bir savaş suçudur. Bu suçları görmezden gelen, çifte standartla hareket eden her kesim bu insanlık suçuna ortaktır. Gazze artık bir şehir değil bir hapishane, bir yetimhane ve bir mezarlık haline gelmiştir. Gıda yok, temiz su yok, elektrik yok, ilaç yok. Buna rağmen Gazze, direnişin, cihadın, izzetin ve şerefin simgesidir" dedi.