Özcan Kaya: İlerleyen yaşta da omurga eğriliği tanısı alabilirsiniz

Özcan Kaya: İlerleyen yaşta da omurga eğriliği tanısı alabilirsiniz
Hindistan-Pakistan savaşında can kaybı 31'e yükseldi

Komşu ülkelerin savaşı kızışıyor! Bilanço şimdiden korkunç boyutlarda
FED, faizi 4.50 seviyesinde sabit tuttu

Trump'ın baskısı işe yaramadı! FED, faiz kararını açıkladı
Vatikan'da yeni papa ilk turda seçilemedi

Vatikan'da yeni papa seçiliyor! Bacadan çıkan dumanın rengi belli oldu

Batman'da Binlerce Kişi Gazze İçin Yürüdü

Batman'da Binlerce Kişi Gazze İçin Yürüdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde düzenlenen yürüyüşte binlerce kişi, Gazze'ye destek amacıyla toplandı. Katılımcılar, Filistin bayrakları taşıyarak İsrail'e karşı sloganlar atıp, İnsan Hakları Anıtı'nda dua etti.

Batman'da binlerce kişi Gazze için yürüdü

BATMAN - Batman'da sivil toplum kuruluşlarının öncüsünde binlerce kişi Gazze için yürüyüş gerçekleştirdi.

Batman Öğretmenevi önünde toplanan binlerce kişi Filistin bayrakları taşıyarak, cep telefonu ışıkları eşliğinde Gülistan Caddesi üzerinden İnsan Hakları Anıtı'na kadar yürüdü. Yürüyüş boyunca 'Kahrolsun İsrail, kahrolsun Amerika, katil İsrail Filistin'den defol' sloganlar atıldı, tekbirler getirildi.

Yürüyüşün ardından İnsan Hakları Anıtı önünde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi. Sivil toplum kuruluşları adına açıklamada bulunan Cengiz Ağır, İsrail'in Gazze'de kadınları, çocukları ve yaşlıları hedef aldığını belirterek, saldırıların savaş suçu olduğunu vurguladı. Ağır, "Çocukların, kadınların, yaşlıların hedef alındığı; ibadethanelerin, okulların ve sığınma alanlarının bilinçli şekilde vurulduğu her saldırı bir savaş suçudur. Bu suçları görmezden gelen, çifte standartla hareket eden her kesim bu insanlık suçuna ortaktır. Gazze artık bir şehir değil bir hapishane, bir yetimhane ve bir mezarlık haline gelmiştir. Gıda yok, temiz su yok, elektrik yok, ilaç yok. Buna rağmen Gazze, direnişin, cihadın, izzetin ve şerefin simgesidir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞEHMUS USTABAŞI - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü

Savaştaki ülkenin liderine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon
Boğazları kesilerek öldürülen kardeşlerin katil zanlısı Ankara'da yakalandı

Vahşice öldürülen kardeşlerin katil zanlısı yakalandı
Gerilim büyüdü! Ali Koç'a 1907 liralık tazminat davası açıyor

Gerilim büyüdü! Ali Koç'a 1907 liralık tazminat davası
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç
Selçuk Bayraktar'ın hassasiyeti takdir topladı! Eli, yanındaki kadına değmesin diye...

Eli, yandaki kadına değmesin diye verdiği mücadeleye bakar mısınız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.