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Batman'da ayçiçek yağını indirimli almak isteyen vatandaşlar TMO önünde kuyruk oluşturdu

Güncel Haberler

Son dönemde hayat pahalılığın iyiden iyiye artmasıyla daha sık görülmeye başlanan gıda kuyruklarına bir yenisi daha eklendi. İnternete düşen bir videoda, Batman'da piyasa fiyatı 300 liraya kadar çıkan 5 litrelik ayçiçek yağını 135 TL'ye indirimli olarak almak isteyen onlarca vatandaşın Toprak Mahsulleri Ofisi önünde oluşturduğu kuyruğun görüntüleri yer aldı.

Türkiye'de hayat pahalılığın günden güne artması sonrasında oluşan gıda kuyruklarına bir yenisi Batman'da eklendi. Vatandaşlar, uygun fiyata yağ alabilmek için Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) şubesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

300 LİRALIK YAĞI 135 LİRAYA ALMAK İSTEDİLER

Piyasada fiyatı 300 liraya kadar çıkan 5 litrelik ayçiçek yağını 135 TL'ye indirimli olarak almak isteyen vatandaşlar, TMO satış ofisine akın edip saatlerce bekledi.

CHP: BU SORUNA BİR ÇARE BULUNMALI

Batman'da oluşan kuyruğun görüntüsünü CHP Batman İl Başkanlığı paylaştı. CHP'nin açıklamasında, "Vatandaşın mesajıdır: An itibariyle TMO önü. Yağ kuyruğu uzadıkça uzuyor. 500 bin kişilik Batman nüfusuna tek noktadan satış yapılıyorsa izdiham da olur, kuyruk da oluşur. Bu soruna bir çare bulunmalı, personel yetersizliği giderilmelidir" denildi.

Batman'da ayçiçek yağını indirimli almak isteyen vatandaşlar TMO önünde kuyruk oluşturdu

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Toprak Mahsulleri Ofisi Ayçiçek Yağı Batman Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

polat tatar:

"Biliyorsunuz eskiden tüp kuyrukları vardııı, biz geldikkkk".

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