Haberler

Batman'da "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

Batman'da 'Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı' yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vali Ekrem Canalp başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Batman'da asayiş olaylarında 2025 yılı itibarıyla %16 oranında azalma olduğu bildirildi. 2025 Aralık ayında toplam asayiş olayları 890'a düşerken, uyuşturucu ile mücadelede 2 ton 232 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Batman'da "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Vali Ekrem Canalp başkanlığında İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ekrem Doğan'ın katılımıyla Valilikte "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Canalp, 2025 Aralık ayında, 2024 Aralık ayına göre toplam asayiş olaylarında yüzde 16'lık bir azalma yaşandığını söyledi.

Olay sayısının 1058'den 890'a düştüğünü ve asayiş olaylarının yüzde 99'unun aydınlatıldığını belirten Canalp, "2025'te bir önceki yıla göre toplam asayiş olaylarındaki azalma ise yüzde 10'dur. Olay sayısı 12 bin 943'ten 11 bin 610'a düşmüştür. Toplamda yine yüzde 99 oranında olaylar aydınlatılmıştır." dedi.

Canalp, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında 2025 yılı Aralık ayında 777, 12 aylık dönemde de 8 bin 38 kişinin yakalandığını kaydederek, son 3,5 yılda 19 bin 950 kişinin yakalanıp, adli mercilere ve cezaevine teslim edildiğini aktardı.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında geçen ay 65 adli işlem yapıldığını, 66 kişi hakkında işlem gerçekleştirildiğini ve 3 kişinin tutuklandığını aktaran Canalp, şöyle devam etti:

"Narkotik suçlarla mücadele kapsamında Aralık'ta toplam 229 adli işlem yapılmış, bu işlemler kapsamında 243 kişi hakkında adli işlem uygulanmış ve 11 kişi tutuklanmıştır. Son 3,5 yılda yakalanan uyuşturucu miktarı ise 2 ton 232 kilograma ulaşmıştır."

Canalp, geçen ay siber suçlarla mücadelede toplam 90 olay meydana geldiğini ve 12 kişinin tutuklandığını kaydetti.

Kentte etkili olan kar yağışı sonrası yapılan çalışmaları da değinen Canalp, şu ifadeleri kullandı:

"Kar yağışının başlamasından önce gerekli tedbirler kurumlar bazında alınmış, kriz masası ve kriz yönetim merkezi AFAD binası bünyesinde faaliyete geçirilmiştir. Kar yağışının başlamasıyla 434 araç ve 1731 personelle sahada karla mücadele çalışmaları yürütülmüştür."

Canalp, karla mücadele çalışmaları kapsamında il merkezi, ilçe merkezleri, köy ve mezra yolları dahil ilde toplam 7 bin 170 kilometre yolun kardan temizlendiğini bildirdi.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
Maduro'nun eşi dövüldü mü? İddiaları güçlendiren detaylar

Maduro'nun eşi dövüldü mü? İddiaları güçlendiren detaylar
Kolombiya, Venezuela'dan mülteci akınına hazırlanıyor! Sınıra binlerce asker sevk edildi

Maduro kaçırıldı, o ülke mülteci akını için harekete geçti
ABD'de Venezuela operasyonunu eleştiren kadın röportaj sırasında gözaltına alındı

Maduro sözleri nedeniyle röportaj esnasında gözaltına alındı
EFT ve havale ücretlerine zam

2026 tarifesi belli oldu! Bankalar da yüzde 30 zam yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Listede kimler yok ki! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimler hayli dikkat çekici

Kabus gibi! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimlere bakın
Yangında ölen Mete'nin defterindeki not şoke etti! Tarihine kadar yazmış

Yangında ölen Mete'nin defterindeki not şoke etti! Tarihe kadar yazmış
Fatih Terim ile kavga eden kişi Bedri Usta'nın kardeşiymiş

Bir dönem herkesin konuştuğu ismin abisi çıktı
2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! Marketlerde içme suyu da tükendi

2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! İçme suyu bile tükendi
Listede kimler yok ki! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimler hayli dikkat çekici

Kabus gibi! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimlere bakın
Gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un evinden çıkanlar şoke etti

Gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un evinden çıkanlar şoke etti
Tarihi camide çekilen görüntüler için harekete geçildi

Tarihi camideki skandal görüntüler için harekete geçildi