Batman'da "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

Batman'da "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilikte, Vali Ekrem Canalp başkanlığında, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ekrem Doğan'ın katılımıyla "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Canalp, toplantının ardından yaptığı açıklamada, genel asayiş olayları içerisinde yer alan kişilere karşı işlenmiş on önemli suç ile mal varlığına karşı işlenmiş dokuz önemli suç kategorisinde düşüş yaşandığını söyledi.

Kişilere karşı işlenen 10 önemli suç kategorisinde 2026 yılı haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre bu suçlarda yüzde 14'lük bir azalma meydana geldiğini ve toplam suç sayısının 299'dan 256'ya düştüğünü belirten Canalp, bu olayların tamamının aydınlatıldığını kaydetti.

Canalp, mal varlığına karşı işlenmiş suçlardan iş yerinden hırsızlık, evden hırsızlık, yan kesicilik, dolandırıcılık ve otodan hırsızlık gibi suç kategorisinde de 2026 yılı haziran ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14'lük bir azalma meydana geldiğini ve toplam olay sayısının 78'den 67'ye düştüğü bilgisini paylaştı.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalara değinen Canlap, "2026 yılı haziran ayında mahkemelerce haklarında arama kararı bulunan 753 şahıs ve yine son üç aylık dönemde 1774 şahıs, son altı aylık dönemde 4 bin 338 şahıs, son bir yıllık dönemde 9 bin 771 şahıs ve son dört yıllık dönemde ise toplamda 23 bin 560 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir." dedi.

Kentte uyuşturucuyla mücadelede yoğun bir çalışma yürütüldüğünü dile getiren Canalp, şöyle konuştu:

"2026 yılı haziran ayında toplam olay sayımız 131'dir. Adli işlem yapılan şüpheli sayısı 131 kişidir. Tutuklu sayımız da 21'dir. Haziran ayı içerisinde yapmış olduğumuz operasyonlarda toplamda 48 kilo 932 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Son üç ayda toplam tutuklu sayısı 47'yi bulmuştur. Adli işlem sayısı da 723'tür. Toplamda son üç ayda 117 kilo 746 gram uyuşturucu madde, 178 de uyuşturucu hap ele geçirilmiş durumdadır."

Canalp, kaçakçılık ve organize suçlarda mücadele kapsamında bu yılın haziran ayında toplamda 110 olayda 173 kişi hakkında işlem yapıldığını ve 17 kişinin tutuklandığını ifade eden ederek, şunları kaydetti:

"Kaçakçılık ve organize suçlarda son 3 ayda bizim emniyetimizin de jandarmamızın da çok güzel operasyonları oldu ve bu operasyonlar neticesinde toplam 239 olayda 430 şahıs hakkında işlem yapıldı ve 42 kişi de tutuklandı. Yine son bir yıllık dönem içerisinde toplamda olay sayısı 1396, adli işlem yapılan şüpheli sayısı 1576, tutuklu sayısının da 116 olduğunu görmekteyiz."

Siber suçlarla mücadele kapsamında bu yılın ilk altı ayında 772 olaya müdahale edildiğini, 301 kişinin tutuklandığını söyleyen Canalp, son bir yıllık dönemde ise 1515 olayda 437 kişinin tutuklandığını kaydetti.

Canalp, terörle mücadele çalışmaları kapsamında yılın ilk altı ayında 227 olayda 307 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ve 16 kişinin tutuklandığını sözlerine ekledi.