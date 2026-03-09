Haberler

Batman'da AMATEM'in temeli atıldı

Güncelleme:
Batman'da Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'nin (AMATEM) temeli atıldı. Vali Ekrem Canalp, bağımlılıkla mücadelede çok boyutlu bir yaklaşım benimseneceğini belirtti.

Batman'da Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'nin (AMATEM) temeli düzenlenen törenle atıldı.

Huzur Mahallesi'nde yapımına başlanan tesisin temel atma töreninde konuşan Vali Ekrem Canalp, Batman'ın birçok alanda olduğu gibi bağımlılıkla mücadele konusunda da Türkiye'ye model olacağını söyledi.

Bağımlılıkla mücadeleyi farklı açılardan değerlendirdiklerini aktaran Canalp, "Her şeyden önce, insanlarımızın bağımlı hale gelmesini önlemek için yapılması gereken tüm çalışmalara yoğunlaşacağız. Önleyici faaliyetler bu mücadelenin en önemli ayağını oluşturacaktır. İkinci olarak, eğer bir kişi bağımlı hale gelmişse, bu sorunu yalnızca bir asayiş meselesi, bir güvenlik problemi ya da adli bir konu olarak görmeyeceğiz. Bağımlılık meselesini çok daha geniş bir perspektifle ele alacağız. Çünkü biliyoruz ki bu mücadelenin başarıya ulaşabilmesi için konuyu çok boyutlu şekilde ele almak gerekir." dedi.

Bağımlılıkla mücadelede kurumsal kapasitenin de önemli olduğunu kaydeden Canalp, "Kurumsal kapasitemizi güçlendirmek için iki ana unsur üzerinde duruyoruz. Bunlardan birincisi AMATEM, ikincisi ise rehabilitasyon merkezidir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından merkezin temeli atıldı.

Törene AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ekrem Doğan, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu yetkilileri katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak
