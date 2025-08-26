Batman'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı Yapıldı

Batman'da "AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı" gerçekleştirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, toplantıda, kente yapılan hizmetlerin artarak devam ettiğini söyledi.

AK Parti'nin 24 yıldır eser ve hizmet siyaseti yürüttüğünü ifade eden Nasıroğlu, "Batman'a yapılan hizmetler, ne yapsak azdır. Gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz." dedi.

Nasıroğlu, yapılması planlanan İluh Devlet Hastanesi ihalesinin başlatıldığını ve inşası devam eden 500 yataklı devlet hastanesinde yüzde 65 ilerleme kaydedildiğini aktararak, Batman Bölge Hastanesi'nin ise şehir hastanesi konseptine dönüştürüleceğini kaydetti.