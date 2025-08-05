Batman'da AFAD Gönüllüleri için Saha Eğitimi Düzenlendi

Batman'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) gönüllülerine yönelik saha eğitimi düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, gönüllüler afet anında doğru hareket tarzı, arama-kurtarma teknikleri, ilk yardım uygulamaları ve koordinasyon becerileri gibi konularda uygulamalı eğitim aldı.

Teorik bilgilerini sahada pratiğe dönüştüren katılımcılar, olası afetlere karşı hazırlıklı hale getirildi.

Eğitimlerin yıl boyunca süreceği, toplumun afet bilinci ve müdahale kapasitesinin artırılmasının hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AFAD Batman İl Müdürü Mehmet Karaaslan, katılım sağlayan gönüllülere teşekkür etti.

Karaaslan, "Sizler artık sadece vatandaş değil bilgiyle donanmış, bilinçli, sorumluluk sahibi AFAD gönüllülerisiniz. Sadece aileniz için değil mahalleniz, şehriniz ve ülkeniz için fark yaratan bireylerisiniz. Bu yolculukta sizlerle birlikte olmaktan büyük onur duyuyorum." ifadelerini kullandı.