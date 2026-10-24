Batman'da 4. Danuk ve Fıstık Festivali'nde Vali Canalp fıstık üretimini anlattı

Batman'ın Beşiri ilçesinde Danuk (haşlanmış buğday) ve Fıstık Festivali düzenlendi.

Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Özel İdaresinin desteği, Kaymakamlık ve Beşiri Belediyesinin organizasyonuyla 4. Beşiri Danuk ve Fıstık Festivali yapıldı.

İlçe merkezindeki festival kapsamında kurulan stantlarda vatandaşlara yöresel ürünler ikram edildi.

Vali Ekrem Canalp ve beraberindekiler, stantları gezerek yöresel ürünlere ilişkin bilgi aldı.

Canalp, açılışta yaptığı konuşmada, festivallerin eğlenceyle birlikte yerel ürünlerin tanıtılmasına da imkan sağladığını söyledi.

Fıstığın Batman'da ön plana çıkan ürünler arasında yer aldığını belirten Canalp, "Fıstıkta biz Türkiye'de en fazla üretimi olan 5. il konumundayız ama bir gerçeklik de var, şu anda dikim yapmış olduğumuz fıstıkların ortalama yüzde 20'sinden ürün alıyoruz. Yani yeni dikim alanlarımızdaki fıstıklar her yıl yenileri ürün vermeye başladığı zaman inşallah bizim yapmış olduğumuz üretimin de miktarının her sene sürekli artarak devam ettiğini, büyüdüğünü göreceğiz." dedi.

Batman'da 460 dönümde meyve fidanı üretimi yapacaklarını ifade eden Canalp, şöyle konuştu:

"Şu anda yapmış olduğumuz başka bir projeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah bu hafta, belki bir sonraki hafta temelini atacağız. İlk etabını açmıştık??????? ama ikinci ve üçüncü etapları çok daha devasa. 460 dönümlük arazi üzerinde biz meyve veren ağaçların fidanlığını yapıyoruz. Bu 460 dönüm nasıl bir şey biliyor musunuz? Türkiye'de bu şekilde meyve veren kamunun elindeki en büyük fidanlık demek."

Canalp, fidan üretim merkezinde elde edilecek fıstık fidanlarının üreticilere ücretsiz dağıtılacağını söyledi.

Üretilen fıstığın kurulumu devam eden Oymataş OSB'de işlenerek katma değeri yüksek ürün olarak arz edileceğini dile getiren Canalp, "Üretmiş olduğumuz ürünleri artık çuvalla satmayacağız. Artık gramla satacağız. Onları bizim Oymataş Gıda İhtisas OSB'de, inşallah da fabrikaları oraya kurduğumuz zaman artık ürünlerimizi yüksek katma değerli ve düşük gramajlı paketlenmiş ürünler olarak Türkiye'nin ve dünyanın tüketimine sunmanın gururunu yaşayacağız." dedi.

Kaymakam Mustafa Arslanşahin de farklı kültürlere ev sahipliği yapan ilçenin değerlerini geleceğe taşımak amacıyla festivaller düzenlediklerini belirtti.

Konuşmaların ardından vatandaşlar söylenen şarkılara eşlik etti, halay çekti.

Festivale, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Serkan Erişir, İl Jandarma Komutanı Albay Ekrem Doğan, İl Emniyet Müdürü Yusuf Fatih Atay, kamu kurumu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA