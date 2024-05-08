Batman'da 13 yaşındaki kız çocuğunu darbeden esnafa ev hapsi verildi
Batman'da 13 yaşındaki kız çocuğunu marketinin önünde durduğu gerekçesiyle tekme tokat döven esnaf görüntüleri ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleirnin ardından adliyeye sevk edilen esnaf, çıkarıldığı mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı.
Batman'da 13 yaşındaki kız çocuğunu darbeden esnafa ev hapsi verildi.
13 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNU DARP ETTİ
Gültepe Mahallesi'nde 6 Mayıs'ta 52 yaşındaki esnaf M.E. marketinin önünde duran 13 yaşındaki F.D'yi darp etti. F.D'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında M.E. gözaltına alındı.
EV HAPSİ CEZASI VERİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ev hapsiyle cezalandırıldı.