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Batman'da 13 yaşındaki kız çocuğunu darbeden esnafa ev hapsi verildi

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Batman'da 13 yaşındaki kız çocuğunu marketinin önünde durduğu gerekçesiyle tekme tokat döven esnaf görüntüleri ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleirnin ardından adliyeye sevk edilen esnaf, çıkarıldığı mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı.

Batman'da 13 yaşındaki kız çocuğunu darbeden esnafa ev hapsi verildi.

Batman'da 13 yaşındaki kız çocuğunu darbeden esnafa ev hapsi verildi

13 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNU DARP ETTİ

Gültepe Mahallesi'nde 6 Mayıs'ta 52 yaşındaki esnaf M.E. marketinin önünde duran 13 yaşındaki F.D'yi darp etti. F.D'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında M.E. gözaltına alındı.

Batman'da 13 yaşındaki kız çocuğunu darbeden esnafa ev hapsi verildi

EV HAPSİ CEZASI VERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ev hapsiyle cezalandırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Ev hapsi Batman Şiddet Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (9)

Dfdff Dfdfdg:

Ben batmanlıları azıcık tanıdıysam delikanlı ve mert adamlardırlar.Bu adama cezayı halk olarak kendileri keserler diye düşünüyorum

67
15
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Güven önemlş:

kendi çocuğuna biri böyle yapsa ne yapar acaba

yanıt2
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JokerAllame:

Adaleti halk sağlar

44
7
yanıtYanıtla
Alikemal Serç:

Bu hakimi tanımak istiyorum

28
4
yanıtYanıtla
Murat Celik:

Aynen katılıyorum kardeş

yanıt10
yanıt0
Zafer Tanrıkulu:

Bu ülkede ceza sistemi yetersiz adalet sistemi ve ceza sistemi kesinlikle gözden geçirilmesi gerekir ve çocuğa şiddet ve çocuğa karşı diğer suçlar en ağır ceza ile cezalandırılmalıdır Amerika’daki ceza sistemi kesinlikle Türkiye’de de uygulanmalı

30
1
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Fatih Yıldırım:

Tühh.... Yazık olmuş adama. Artık bir süre kahvehaneye gidip okey oynayamayacak. Çoook büyük ve ağır bir ceza olmuş adama...

3
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Güven önemlş:

bu yine yapmaz umarım

0
3
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kerem can:

Bisiklet olaymış ceza farklı olabilirdi.

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