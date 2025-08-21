Batman Belediyesi Su Altında Temizlik Gerçekleştirdi

Batman Belediyesi Su Altında Temizlik Gerçekleştirdi
Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Sualtı Arama Kurtarma ekibi, Batman Çayı'nda eğitim dalışı sırasında su altı temizliği yaparak çeşitli atıkları çıkardı.

Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Sualtı Arama Kurtarma ekibi, eğitim dalışı için gittikleri Batman Çayı'nda su altı temizliği gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekip eğitim çalışmaları kapsamında Batman Çayı Malabadi Köprüsü çevresinde yaklaşık 13 metre derinliğe dalış yaptı.

Eğitimle eş zamanlı yürütülen temizlikte, suyun dibinde biriken hayalet ağ, misina, kurşun, cep telefonu, plastik şişe, demir parçaları, cüzdan ve çeşitli atıklar çıkarıldı.

Açıklamada, amatör balıkçılar tarafından suya bırakılan misina ve kurşunların ekosisteme zarar verdiği belirtilerek, vatandaşlara çevreyi koruma çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
