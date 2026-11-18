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Batılı istihbarat analizlerinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırıları kış boyunca sürdürme niyetinde olduğunu gösterdiği öne sürüldü.

New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, istihbarat analizlerinden haberdar olan yetkililer, ABD, Çin ve Rusya liderleri arasında yarın yapılacak tarihi zirve öncesinde Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin iddialarda bulundu.

Putin'in Ukrayna'da barışın sağlanmasına yönelik "ciddi müzakereler yürütmeye hazır olmadığını" savunan yetkililer, Batılı istihbarat servislerinin son değerlendirmelerinin, Putin'in savaşı en azından kış boyunca sürdürmek istediğine işaret ettiğini iddia etti.

Yetkililer, Rusya'nın savaşta verdiği yüksek kayıplar, asker temininde yaşadığı zorluklar ve ekonomik istikrarsızlık nedeniyle giderek artan baskı altında olduğunu belirterek, Putin'in savaşı sürdürmesinin iç kamuoyundaki eleştirileri yatıştırmasına olanak sağladığını savundu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarın Çin'in Şıncın kentinde ilk kez üçlü formatta bir araya gelecek.

Kaynak: AA