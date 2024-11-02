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Batı Trakya Türkleri Orman Yangınlarının Ardından Fidan Dikimi Gerçekleştirdi

Batı Trakya Türkleri Orman Yangınlarının Ardından Fidan Dikimi Gerçekleştirdi
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Batı Trakya Türkleri, orman yangınları sonrasında yok olan alanları yeşertmek amacıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi. Genç Akademisyenler Topluluğu'nun öncülüğünde zeytin ve çam fidanları dikildi. Etkinlik, doğa ve insan odaklı projeler için önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Batı Trakya Türkleri, geçen yıl yaşanan orman yangınlarıyla küle dönen bölgelerin yeniden yeşermesi amacıyla fidan dikim çalışmaları yürütüyor.

Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD) çatısı altında faaliyet gösteren Genç Akademisyenler Topluluğu'nun (GAT) çağrısıyla Susurköy ve Kozlardere bölgelerinde fidan dikimi gerçekleştirildi.

Yangının en yoğun etkilediği bu bölgelerde toplanan onlarca gönüllü, zeytin ve çam fidanları dikerek doğanın yeniden canlanması için katkı sağladı.

BTAYTD Başkanı Hüseyin Baltacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlerin doğaya olan duyarlılığına ve geleceğe yönelik anlamlı projelerine vurgu yaparak, "Gençlerimiz, geleceğe yönelik yüzeysel değil, derin ve anlamlı fikirlerle hareket ediyor. Onları bu çabalarından dolayı tebrik ediyorum. Bu tür insan ve doğa odaklı etkinliklerin birlik, beraberlik, barış ve huzur duygularını pekiştirdiğine inanıyoruz. Bu gençlerin ileride daha pek çok başarılı projeye imza atacaklarından eminim." dedi.

Etkinlikte yer alan gönüllülerden Nilay Mümin ise "Burada olmak gerçekten çok anlamlıydı. Yangından sonra bu bölgenin nasıl etkilendiğini hepimiz gördük, şimdi ise o yıkımın yerine yeni bir hayat eklemek beni çok duygulandırdı." ifadeleriyle duygularını paylaştı.

Doğaya ve geleceğe küçük de olsa katkıda bulunmanın özel bir deneyim olduğunu vurgulayan Mümin, "Biz, Batı Trakyalı Türkler olarak bu etkinlikle birlikte çalışmanın ve dayanışmanın önemine dikkat çekmek, özellikle genç nesle örnek olmak istedik." dedi.

Etkinliğe, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal ile eşi İlayda Ünal ve Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu da katıldı.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
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