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Batı Trakya Türkleri, AİHM kararlarının yaklaşık 19 yıldır uygulanmamasını eleştirdi

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Batı Trakya Türkleri, Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasulas'ın demokrasi ve insan hakları açıklamalarını eleştirdi. ABTTF, söylemler ile uygulamalar arasında ciddi fark bulunduğunu ve AİHM'in Bekir Usta ve Diğerleri Dava Grubu kararlarının yaklaşık 19 yıldır uygulanmadığını belirtti.

Batı Trakya Türkleri, Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas'ın demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne ilişkin açıklamalarını eleştirerek ülkede söylemler ile uygulamalar arasında ciddi farklılıklar bulunduğunu belirtti.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonundan (ABTTF) yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Tasulas'ın demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne ilişkin sözleri değerlendirildi.

Açıklamada, söz konusu ilkelerin Avrupa'nın temel değerleri arasında yer aldığı ancak asıl önemli olanın bunların uygulamaya geçirilmesi olduğu belirtildi.

Yunanistan'daki mevcut durumun Cumhurbaşkanı Tasulas'ın açıklamalarında çizdiği tabloyla örtüşmediği vurgulanarak, söylemler ile gerçekler arasında ciddi farklılıklar bulunduğu ifade edildi.

Batı Trakya Türk Azınlığı'nın yıllardır hak ihlalleri ve ayrımcılıkla karşı karşıya kaldığına dikkat çekilen açıklamada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Bekir Usta ve Diğerleri Dava Grubu kapsamındaki derneklere ilişkin kararlarının yaklaşık 19 yıldır uygulanmadığı hatırlatıldı.

Yunanistan'ın söz konusu kararları uygulamamasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ve hukukun üstünlüğü ilkesini yok saymak anlamına geldiği kaydedildi.

Açıklamada, Batı Trakya Türklerinin uluslararası hukuk çerçevesinde tanınan haklarını kullanabilmek için mücadelelerini sürdürdüğü belirtilerek mevcut koşullarda demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne ilişkin açıklamaların yalnızca söylem düzeyinde kaldığı vurgulandı.

Kaynak: AA
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