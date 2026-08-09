Batı Trakya'da Orman Yangını: Müdahale Sürüyor

Batı Trakya'nın Meriç iline bağlı Orestiada bölgesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildiği bildirildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, yangın ihbarının yerel saatle 13.30 sıralarında alındığı, söndürme çalışmalarına 8 itfaiyeci, 4 araç ve 1 helikopterin katıldığı, Orestiada Belediyesinin de su tankerleriyle çalışmalara destek verdiği belirtildi.

Açıklamada, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturmanın Meriç Kundaklama Suçlarıyla Mücadele Birimi tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

Öte yandan, Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliğinin yangın risk haritasına göre, Attiki, Mora, Batı Yunanistan, Orta Yunanistan, Kuzey Ege, Güney Ege ve Girit olmak üzere 7 bölgede yangın risk seviyesinin 4. derece (çok yüksek risk) olarak belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, ilgili kamu kurumları, yerel yönetimler ve belediyelerin olası yangınlara karşı yüksek hazırlık seviyesine geçirildiği, vatandaşlardan ise kuru ot ve dal yakılması, kıvılcım çıkarabilecek makinelerin kullanılması, açık alanda mangal yapılması ve yangına neden olabilecek diğer faaliyetlerden kaçınılmasının istendiği belirtildi.

Kaynak: AA