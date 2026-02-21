Haberler

Batı Trakya'da toplu iftar programı düzenlendi

Domruköy'de gerçekleştirilen iftar programına farklı kurum ve kuruluşların temsilcileri katılarak birlik ve beraberlik mesajları verdi. Müftü Trampa ve Belediye Başkanı Aydın, ramazan ayının önemine vurgu yaptı.

Batı Trakya'nın Rodop iline bağlı Domruköy'de ramazan ayı dolayısıyla toplu iftar programı düzenlendi.

İftar programına Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif, Yeni Sol Partisi Rodop Milletvekili Özgür Ferhat, Dostluk Eşitlik Barış Partisi Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu ile çok sayıda soydaş katıldı.

İftarın ardından Müftü Trampa bir konuşma yaparak ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini dile getirerek, tüm soydaşlara hayırlı ramazanlar temennisinde bulundu.

Osmangazi Belediye Başkanı Aydın ise Batı Trakya Türkleriyle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu, ramazan ayının birlik ve beraberliği pekiştiren önemli bir dönem olduğunu belirtti.

Toplu iftar programları, Batı Trakya Türk toplumunda ramazan ayının en önemli sosyal ve dini etkinlikleri arasında yer alıyor.

Köylerde, belediyeler ve bölge halkının katkılarıyla düzenlenen bu programlar, soydaşların bir araya gelerek oruçlarını birlikte açmasına ve toplumsal dayanışmanın güçlenmesine katkı sağlıyor.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet
