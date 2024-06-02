Batı Trakya'da Geleneksel Kırk Kurbanı Etkinliği Coşkuyla Gerçekleştirildi

Batı Trakya'da, Kozlukebir Belediyesine bağlı Hebilköy'de, 700 yıldan bu yana süregelen geleneksel Kırk Kurbanı etkinliği büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Köy halkının düzenlediği etkinliğe, 9 Haziran'da Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine katılacak Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu, partinin milletvekili adayları ile çok sayıda soydaş katıldı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Asafoğlu, bu önemli geleneğin yaşatılmasının önemine vurgu yaparak, "Kırk Kurbanı etkinliği, Batı Trakya'nın kültürel mirasının önemli bir parçası olarak, bölgedeki sosyal bağların güçlenmesine katkı sağlıyor. Batı Trakya Türklerinin örf ve adetlerine bağlı kalması birlik beraberliğimizin temel taşıdır." dedi.

Asafoğlu ve beraberindekiler, daha sonra katılımcılarla sohbet etti, onların önerilerini ve taleplerini dinledi.

Etkinlik, katılımcılara geleneksel olarak hazırlanan "bakırlama" adı verilen etli pilav ikramıyla son buldu.