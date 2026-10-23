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Batı Şeria'nın Burin köyüne düzenlenen baskında biri çocuk 3 Filistinli yaralandı

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Batı Şeria'nın Nablus'a bağlı Burin köyüne düzenlenen baskında taşlı saldırı sonucu biri 17 yaşında çocuk 3 Filistinli başından yaralandı, zeytin ağaçları ateşe verildi. Filistin Kızılayı yaralıların hastaneye nakledildiğini bildirdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Nablus'a bağlı Burin köyüne düzenlediği baskında taşla saldırması sonucu biri çocuk 3 Filistinli başından yaralandı, zeytin ağaçları ateşe verildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, sağlık ekiplerinin köye düzenlenen baskında taşlı saldırıya uğrayarak başından yaralanan 3 kişiyi hastaneye naklettiği bildirildi.

Yaralılar arasında 17 yaşında bir çocuğun da bulunduğu ifade edilen açıklamada, yaralıların sağlık durumlarına ilişkin detay paylaşılmadı.

Filistinli sivil toplum kuruluşu Bedevi Haklarını Savunma Örgütünden (BEYDER) yapılan açıklamada, çok sayıda İsraillinin Burin köyüne saldırdığı ve zeytin ağaçlarını ateşe verdiği kaydedildi.

Açıklamada, saldırı sırasında tek tip siyah kıyafetli ve maskeli bir grubun ortaya çıktığının ilk kez belgelendiği belirtilerek, bu durumun bölge halkında yeni saldırılara ilişkin endişeleri artırdığı ifade edildi.

Zeytin ağaçları yakılan bölge sakinleri, mülklerinin ve tarım arazilerinin korunması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin raporunda, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin 1-21 Ekim tarihlerinde Filistinli zeytin üreticilerine, tarım arazilerine, ekipmanlarına ve ağaçlarına yönelik 409 saldırı düzenlediği belirtilmişti.

Kaynak: AA
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