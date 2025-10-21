Haberler

Batı Şeria'da Zeytin Hasadı Döneminde Artan Saldırılar

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin topraklarını işgal eden İsrailliler, zeytin hasadı döneminde Batı Şeria'daki Filistinli çiftçilere sık sık saldırılar düzenliyor. Son bir ayda kaydedilen 71 saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 99 kişi yaralandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, hasat döneminin başlamasıyla birlikte işgal altındaki Batı Şeria'da zeytin toplayan Filistinlilere sık sık saldırılar düzenliyor.

İşgalin boyunduruğu altında yaşayan Batı Şeria'daki Filistinliler için zeytin en önemli geçim kaynaklarından biri.

Zeytin hasadı döneminin başlamasıyla birlikte, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinli çiftçilere yönelik saldırıları artarak devam ediyor.

Batı Şeria'da zeytin hasadı yapan Filistinliler sık sık İsraillilerin saldırılarına uğruyor.

Filistinli kaynakların aktardığına göre, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin geçen ay Filistinlilere düzenlediği 71 saldırı kayda alındı ve bu saldırılarda 1 kişi öldü, 99 kişi yaralandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin geçen ayki saldırılarının yarısının hedefinde zeytin hasadı yapan Filistinliler vardı.

İsrail polisi ve askerince korunan bu fanatik İsrailliler, 1400 zeytin ağacı ile fidanını da söktü.

İşgalin giderek ağırlaştığı Batı Şeria'da son yıllarda zeytin hasadı döneminde Filistinlilere yönelik saldırılarda ciddi artış gözleniyor.

Geçen yıl, zeytin hasadı döneminde Filistinlileri hedef alan 200'den fazla olay kaydedildi. Bunun 2023'e oranla neredeyse 2 katı olduğu belirtiliyor.

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprakları üzerine kurulu 250'ye yakın yasa dışı yerleşim bulunuyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
Bahçeli'den seçim sonrası net mesaj: KKTC, Türkiye'ye katılım kararı almalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineledi: Mesele beka ve şeref meselesidir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polis cenazesi konvoyuna taşlı ve sopalı saldırı

Saldırganlar polis cenazesi konvoyunu bastı! Sopalarla saldırdılar
50 ilde FETÖ operasyonu! 288 kişi gözaltına alındı

288 kişi gözaltında! Hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Vadinin Ermişi'ydi! Ünü spiker ile dünyaevine girdi

Vadinin ermiş'iydi! Ünlü spiker ile dünyaevine girdi
Polis cenazesi konvoyuna taşlı ve sopalı saldırı

Saldırganlar polis cenazesi konvoyunu bastı! Sopalarla saldırdılar
Polis cenazesi konvoyuna taşlı ve sopalı saldırı

Saldırganlar polis cenazesi konvoyunu bastı! Sopalarla saldırdılar
Antalya'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Güneş doğarken ölüme gittiler! Görüntüler korkunç
İnfial yaratan iddia: Ankara'da hayır mağazası sahibi, Suriyeli kadınlara cinsel saldırıda bulundu

Önce istismar sonra yardım! Ankara'daki mağaza dünyaya haber oldu
Sosyetenin gözde mekanı icradan satılıyor

Sosyetenin gözde mekanı icradan satılıyor
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
Benzin istasyonunda uyuyakalan çalışanın görüntüsü viral oldu

Uyuyakalan istasyon çalışanı ayağa kalkınca olan oldu
Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında olay iddia

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında olay iddia
Tuba Büyüküstün'den Hakan Sabancı sorularına kibar ama net tepki

Tuba Büyüküstün'ün yüzü bir anda değişti! O soru herkesi gerdi
İşsiz kalınca ekti, hayatı değişti! Kilosunu 200-300 bin TL'ye satıyor

İşsiz kalınca ekti, hayatı değişti! Kilosunu 200-300 bin TL'ye satıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.