Batı Şeria'da Zeytin Hasadı Döneminde Artan Saldırılar

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, hasat döneminin başlamasıyla birlikte işgal altındaki Batı Şeria'da zeytin toplayan Filistinlilere sık sık saldırılar düzenliyor.

İşgalin boyunduruğu altında yaşayan Batı Şeria'daki Filistinliler için zeytin en önemli geçim kaynaklarından biri.

Zeytin hasadı döneminin başlamasıyla birlikte, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinli çiftçilere yönelik saldırıları artarak devam ediyor.

Batı Şeria'da zeytin hasadı yapan Filistinliler sık sık İsraillilerin saldırılarına uğruyor.

Filistinli kaynakların aktardığına göre, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin geçen ay Filistinlilere düzenlediği 71 saldırı kayda alındı ve bu saldırılarda 1 kişi öldü, 99 kişi yaralandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin geçen ayki saldırılarının yarısının hedefinde zeytin hasadı yapan Filistinliler vardı.

İsrail polisi ve askerince korunan bu fanatik İsrailliler, 1400 zeytin ağacı ile fidanını da söktü.

İşgalin giderek ağırlaştığı Batı Şeria'da son yıllarda zeytin hasadı döneminde Filistinlilere yönelik saldırılarda ciddi artış gözleniyor.

Geçen yıl, zeytin hasadı döneminde Filistinlileri hedef alan 200'den fazla olay kaydedildi. Bunun 2023'e oranla neredeyse 2 katı olduğu belirtiliyor.

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprakları üzerine kurulu 250'ye yakın yasa dışı yerleşim bulunuyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.