UNICEF, işgal altındaki Batı Şeria'da haftada en az bir çocuğun öldürüldüğünü açıkladı

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, işgal altındaki Batı Şeria'da, Ocak 2025'ten bu yana 70 çocuğun öldürüldüğüne dikkati çekerek, bunun da haftada ortalama en az bir çocuğun öldürülmesi anlamına geldiğini bildirdi.

Elder, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında, İsrail'in işgali ve saldırıları altında bulunan Batı Şeria ile Gazze'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Batı Şeria'da çocukların vurulduğunu, bıçaklandığını ve biber gazına maruz kaldığını belirten Elder, buradaki İsrail saldırıları ve artan yasadışı yerleşimci saldırılarının Filistinli çocukları öldürdüğünü ve sakat bıraktığını kaydetti.

James Elder, Batı Şeria'daki çocukların devam eden şiddet nedeniyle dayanılmaz bir bedel ödediğini söyleyerek, "Ocak 2025'ten bu yana yaklaşık 70 çocuk öldürüldü. Bu, haftada ortalama en az bir çocuğun öldürüldüğü anlamına geliyor. Çoğunluğu gerçek mermiyle olmak üzere 850 çocuk daha yaralandı." bilgisini paylaştı.

"Gazze'de ateşkes boyunca 229 çocuk öldürüldü"

Bütün bunların yasa dışı yerleşimci saldırılarının tarihi seviyelerinin ortasında gerçekleştiğine değinen Elder, Mart 2026'da, son 20 yılda yerleşimci saldırıları sonucu yaralanan Filistinlilerin sayısının en yüksek seviyeye ulaştığını hatırlattı.

Elder, "(Batı Şeria'da) Saldırıların giderek daha koordineli hale geldiğini görüyoruz." diye konuştu.

Batı Şeria'daki Filistinli çocukların tutuklanması ve gözaltına alınmasında da keskin bir artış olduğunu vurgulayan Elder, 347 çocuğun, iddia edilen güvenlikle ilgili suçlar nedeniyle gözaltında tutulduğuna ve bunun son 8 yılın en yüksek sayısı olduğuna işaret etti.

Gazze'de de çok sayıda uzuv kaybı yaşayan çocuğun protezden mahrum bırakıldığını kaydeden Elder, "Gazze'de on binlerce hayat değiştiren yaralanma yaşayan çocuk tedavi ve rehabilitasyona erişemiyor." dedi.

James Elder, Gazze'de Ekim 2025'teki ateşkes anlaşmasından bu yana BM'nin en az 229 çocuğun öldürüldüğünü ve 260 çocuğun yaralandığını belgelediğini aktardı.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan
Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıİrem Kurtuluş:

Bu kadar çocuk hayatını kaybediyor ve kimse ciddi harekete geçmiyor. Hangisinin sorumluluğu var bunu açıkça söylemeliyiz. Çocuklara yapılan bu muamele insanlık suçudur ve bunun yanında sessiz kalarak bizde suçlu oluyoruz. Haber okuyup geçmek yeterli değil, sosyal medyada sesimizi yükseltsek bile bir fark yaratmalıyız. En azından hayvan haklarından bahseden kuruluşlar kadar bu insan trajedisini duyutsak ya.

Haber YorumlarıÖmer Aykut Avcı:

her gün aynı haberleri okuyorum ama hiçbir şey değişmiyor, çocuklar ölüyor ve biz sadece yazı yazıyoruz. uluslararası kurumların da söylediği hale bakar mısınız, bu konuda hükümete mi baksak, dünya liderleri mi çağırsak belli değil artık.

Haber YorumlarıEmrah Başarslan:

UNICEF'in sesi duyulmalı, bu çocuklara yapılan zulmü dünyanın görmesi lazım!

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

