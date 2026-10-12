Haberler

Batı Şeria'da İsrailliler çiftçiyi yaraladı, askerler zeytin hasadını engelledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ramallah'ın kuzeyindeki Turmusaya'da zeytin toplayan bir Filistinli çiftçi, İsraillilerin saldırısıyla yaralandı. İsrail askerleri Eş-Şune'de çiftçilerin zeytin hasadını engelledi; 2026'nın ilk yarısında Batı Şeria'da 45 binden fazla ağaç kesildi veya zarar gördü.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısı sonucu bir Filistinli çiftçi yaralandı, İsrail askerleri ise Filistinli çiftçilerin zeytin hasadına engel oldu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah'ın kuzeyindeki Turmusaya beldesinde zeytin toplayan Memun İtyani adlı çiftçiyi darbederek yaraladı.

Kaynaklar, İsrail ordusunun da Eş-Şune bölgesinde zeytin toplamak için arazilerine ulaşmaya çalışan Filistinli çiftçilere engel olduğunu ve bölgeden ayrılmaya zorladığını aktardı.

Son olarak kaynaklar, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin de çiftçilerin girişinin engellendiği arazilerin yakınlarında konuşlandığını kaydetti.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Heyeti verilerine göre, 2026'nın ilk yarısında Batı Şeria'da 26 binden fazlası zeytin ağacı olmak üzere 45 binden fazla ağaç, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ve İsrail güçleri tarafından kesildi veya zarar gördü.

Resmi Filistin verilerine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da 194 Yahudi yerleşim yeri ve yaklaşık 400 yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde Filistin topraklarını gasbeden 750 bini aşkın İsrailli bulunuyor.

Kaynak: AA
Bu haber 194 sitede yayınlandı.
Eski gelinini görevden alabilir! Trump, 'Yazık olmuş' demekle yetindi

Eski gelini için tehlike çanları! Trump, "Yazık olmuş" demekle yetindi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Biletler yok satmıştı! Galatasaray-Barcelona maçı öncesi 9 gözaltı

Vatandaşın cebine göz diken 9 kişiyi evlerinden böyle aldılar!
11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu

11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu
Ankara'da bir dönemin sonu! Hepsinin kapısına kilit vuruldu

Ankara'da bir dönemin sonu!
Kabine bugün toplanıyor! Masada milyonları ilgilendiren konu var

Milyonların gözü bugün Beştepe'de! Masada Türkiye'yi sarsan dosya var
Husiler Riyad’ı 24 saatte ikinci kez vurdu! Trump'tan 'Saldırılara katılabiliriz' mesajı

ABD Husilere karşı harekete mi geçiyor? Trump'tan açık mesaj
Fatih Altaylı'nın ailesinin manastırı görüntülendi! Tam 1000 yıllık

Fatih Altaylı'nın ailesinin manastırı görüntülendi! Tam 1000 yıllık
Türk model Mister Global yarışmasında dünya birincisi oldu! Dilhan Divrikli’den büyük başarı

Dünyanın en yakışıklı erkeği bir Türk!