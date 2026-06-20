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Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısında 3 Filistinli yaralandı

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İsrail askerleri ve yerleşimciler, Batı Şeria'nın Selfit, Ramallah ve Nablus kentlerinde düzenledikleri saldırılarda 3 Filistinliyi yaraladı, 5 Filistinliyi gözaltına aldı. Ayrıca El-Mugayyir beldesi giriş çıkışlara kapatıldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentindeki saldırılarında 3 Filistinliyi yaraladığı, İsrail askerlerinin ise Ramallah ve Nablus kentlerinde 5 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Selfit kentinin El-Bidun bölgesinde Filistinlilere saldırdığı belirtildi.

Saldırının detaylarına yer verilmeyen açıklamada, 3 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre ise İsrail askerleri Ramallah'ın Deyr Ebu Meşal beldesine baskın düzenledi ve evlerde arama yaptı.

Baskında 4 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Ayrıca İsrail askerlerinin Nablus kentine bağlı Cebel Fatayir bölgesine düzenlediği baskında bir Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.

İsrail, Mugayyir beldesini giriş-çıkışlara kapattı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail askerleri, Ramallah'ın El-Mugayyir beldesinin batı girişini çift yönlü olarak giriş çıkışlara kapatırken Filistinlilerin beldeden çıkmasına izin vermedi.

Kaynaklar, beldenin doğu girişinin ise 4 gündür İsrail askerlerince kapalı tutulduğunu aktardı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sık sık Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar ölüm, yaralanma, gözaltı, mülkü tahrip etme, ekinlere ve hayvanlara zarar vermeyle sonuçlanıyor.

Kaynak: AA / Hosni Nedim
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