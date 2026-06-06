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İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda bir Filistinliyi yaraladı, bir kişiyi gözaltına aldı

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İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’da düzenlediği baskınlarda bir Filistinli göz yaşartıcı gaz kapsülüyle yaralandı, bir kişi gözaltına alındı. Ayrıca askerler bazı evleri yağmalayıp tahrip etti.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'daki beldelerde düzenlediği baskınlar sırasında bir Filistinli göz yaşartıcı gaz kapsülüyle yaralandı, bir kişi ise gözaltına alındı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Kudüs'ün kuzeybatısında yer alan Kubeybe beldesine baskın düzenledi.

İsrail askerlerinin baskın sırasında doğrudan göz yaşartıcı gaz kapsülü attığı bir Filistinli yaralandı.

Filistin'in resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail askerlerinin Beytüllahim'in güneydoğusundaki Tuku beldesinde bulunan Hirbet Deyr bölgesinin girişini demir kapıyla kapattığı belirtildi.

İsrail güçleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit kentinin Rafat köyüne baskın düzenledi. İsrail askerleri köyde evinde arama yaptığı Filistinli Hüseyin Hasan el-Meşni'yi gözaltına aldı.

İsrail askerleri köydeki birkaç eve daha baskın düzenleyerek, içindeki eşyaları yağmalayıp tahrip etti.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da baskın, gözaltı ve saldırılarda ciddi artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Hosni Nedim
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