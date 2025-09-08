Batı Şeria'da Eğitim Öğretim Yılı Zorlu Başlangıç Yaptı

İşgal altındaki Batı Şeria'da eğitim öğretim yılı İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin artan saldırıları ve Filistin Yönetimi'ni etkileyen mali krizin gölgesinde geç de olsa başladı.

Filistin Eğitim Bakanı Emced Berhem ile çok sayıda Filistinli yetkili, büyük zorluklar altında biri Ramallah ve El-Bire yakınlarında diğeri de Eriha'daki bir okulda eğitim öğretim yılının açılışını yaptı.

Bakan Berhem, Eriha yakınlarındaki Şellal el-Avca İlkokulu'nda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Berhem, "Çok büyük zorluklarla, Gazze, Kudüs ve Batı Şeria'da yaşamın her alanına yönelik süregelen saldırılarla karşı karşıyayken, bu okulda ve yerleşimcilerin süren saldırılarının hedefi olan bu toplantıda bir araya geldik." dedi.

Eğitimin Filistin Yönetimi için önemli bir öncelik olduğunu belirten Berhem, öğrencilerin yanında oldukları ve İsrail'in engellerine rağmen görevlerini yerine getirmeye devam ettikleri için öğretmenlere teşekkür etti.

Berhem, Filistin'de yaşanan mali krizin hayatın her alanını etkilediğine dikkati çekerek sadece Batı Şeria'da değil Gazze'de İsrail soykırımına rağmen Batı Şeria'dan çevrim içi derslerin verildiği sanal okullar açıldığını aktardı.

Filistinli Bakan, Gazze'den 27 bin 680 lise öğrencisinin ikinci gün de çevrim içi lise sınavına girmeye devam ettiğini anlattı.

Berhem, İsrail saldırıları nedeniyle Batı Şeria'da eğitimin başlayamadığı bölgelere işaret ederek Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kabatiye beldesinde 48 okulun İsrail ordusunun düzenlediği saldırılar nedeniyle eğitim öğretim yılına başlayamadığını belirtti.

İsrail'in şiddetli saldırıları nedeniyle Cenin ve Tulkerim kentlerindeki bazı okulların kapandığını belirten Berhem, Kudüs'teki Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı 6 okulun da İsrail ordusunun zoruyla kapatıldığını ifade etti.

Batı Şeria'da 40 okul tehdit altında

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Müeyyed Şaban da Şellal el-Avca Okulunun Batı Şeria'da bölge sakinlerinin yerinden edilme riski altında olduğu 40 okuldan biri olduğunu söyledi.

Şellal el-Avca topluluğunun Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına uğradığını kaydeden Şaban, saldırgan İsraillilerin, çiftçilere saldırma, hayvanları zehirleme gibi günde yaklaşık 15 saldırı gerçekleştirdiğini anlattı.

"Okulu yıkmalarından ve eğitimden geri kalmaktan korkuyoruz"

Şellal el-Avca Okulu öğrencilerinden Mustafa Muhammed Cabir, gaspçı İsraillilerin evlere saldırdığını ve Filistinli çocukların oynamalarına izin vermediğini söyledi.

Cabir, İsrail ordusu ve saldırgan İsraillilerin okullarını yıkmasından korktuğunu belirterek "Okulu yıkmalarından ve eğitimden geri kalmaktan korkuyoruz." dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusunun Batı Şeria'daki saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi.

İsrail saldırıları nedeniyle bölgeden 40 binden fazla Filistinli yerinden edildi.

Filistin Eğitim Bakanlığı verilerine göre Batı Şeria'da özel, devlet ve UNRWA okulları dahil olmak üzere 2 bin 497 okul ile 830 bine yakın öğrenci bulunuyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları nedeniyle yerinden edilen kişilerin yaşadığı bölgelerdeki 28 okul artık eğitim veremiyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarında işgal altındaki Batı Şeria'da 108, Gazze'de ise 17 bin 237 öğrenci hayatını kaybetti.