Batı Şeria'da Gazze'ye Destek Gösterisi

İşgal altındaki Batı Şeria'da binlerce Filistinli, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımı protesto etmek ve İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek vermek için gösteri ve yürüyüşler düzenledi.

Sivil ve resmi kuruluşların çağrısıyla Batı Şeria'nın Ramallah, Nablus ve El Halil kentlerinde "3 Ağustos Uluslararası Gazze ve Esirlere Destek Günü" kapsamında eş zamanlı gösteri ve yürüyüşler gerçekleştirildi.

Binlerce Filistinlinin katıldığı eylemlerde İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma ve açlığa dikkati çeken pankartlar taşındı, uluslararası toplumun sessizliğini kınayan sloganlar atıldı,

İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin serbest bırakılması isteyen eylemciler, İsrail ablukasının sürdüğü Gazze'ye insani yardımların engelsiz girişinin sağlanması için harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Ramallah'ta kitlesel yürüyüş ve ticari grev

Batı Şeria'nın merkezindeki Ramallah'ta düzenlenen yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı.

Gösteriyle birlikte, şehir merkezindeki mağazaların kepenk indirdiği iki saatlik ticari greve gidildi.

Menara Meydanı'nda toplanan göstericiler, İsrail ablukasının sürdüğü Gazze'de açlıktan hayatını kaybeden Filistinlilerin fotoğraflarını taşıdı.

Bazı eylemciler, Gazzelilerin kötüleşen sağlık durumuna dikkati çekmek için iskelet desenli kıyafetler giyerken, bazıları çoğu çocuk olan kurbanları temsilen kefen giymiş çocuk mankenler taşıdı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi üyesi Vasıl Ebu Yusuf, yaptığı açıklamada, "Ulusal ve Uluslararası Gün etkinlikleri, Gazze'deki soykırımı ve Batı Şeria'daki ihlalleri durdurmak, aynı zamanda esirlere destek olmak amacıyla düzenleniyor." dedi.

Ebu Yusuf, "Filistin halkı işgale karşı birlik içinde. Geri dönüş hakkımıza, kendi kaderimizi tayin hakkımıza ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir devletin kurulmasına bağlıyız." ifadelerini kullandı.

Eyleme katılan eski tutuklulardan İman Nafie, AA muhabirine, "Mesajımız açık: Halkımız saldırganlık karşısında birlik içinde olmalı ve Gazze'de yaşananlara dair süren Arap ve uluslararası sessizlik kırılmalı. Gazze'de açlıktan ölen insanlar dünya için bir utançtır. Kınamalar yetmez; somut adım atılmasını istiyoruz." dedi.

Nablus ve El Halil'de protestolar

Nablus'taki eylemde göstericiler Filistin Caddesi'nden Şehitler Meydanı'na doğru yürüdü.

Resmi ve sivil katılımın olduğu eylemde, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin aileleri de yer aldı ve sevdiklerinin serbest bırakılması yönünde sloganlar attı.

Eylemciler, Gazze'deki soykırımın durdurulması, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin serbest bırakılması ve Tel Aviv'e yönelik uluslararası yaptırım uygulanması talebinde bulundu.

Gazze'de yardım görevlilerine yönelik saldırılara dikkati çekmek için bazı eylemcilerin kırmızı örtüler giyerek sırt çantaları taşıdığı görüldü.

Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve soykırım suçlarını protesto etti.

Eylemciler, uluslararası kurumların sessizliğini ve hareketsizliğini "utanç verici" olarak niteledi.