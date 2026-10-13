Batı Şeria'da 12 saatte 25 saldırıda biri yaşlı 2 Filistinli kadın yaralandı

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İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde 12 saat içerisinde Filistinli çiftçilere yönelik 25 saldırı gerçekleştirdi. Saldırılarda zeytin hasadı yapan biri yaşlı iki Filistinli kadın yaralandı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinden yapılan açıklamada, bugün İsrail güçleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından gerçekleştirilen 25 saldırı ve ihlalin belgelendiği bildirildi.

Açıklamada, saldırıların Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus, Salfit, Tulkerim ve Cenin kentleri ile orta kesimindeki Ramallah, El-Bire ve Kudüs'ün yanı sıra güneydeki El Halil kentinde meydana geldiği aktarıldı.

Filistinli çiftçiler, gazeteciler ve zeytin ağaçları hedef alındı

Belgelenen ihlallerin; zeytin toplayan çiftçilere silah tehdidiyle saldırılması, çiftçilerin bölgeden uzaklaştırılması, zeytin ürünleri ile hasat ekipmanlarının çalınması, ağaçların ve mülklerin tahrip edilmesinin yanı sıra gözaltı, yıkım ve gazetecilerin alıkonulmasını kapsadığı kaydedildi.

Bu kapsamda Tulkerim yakınlarındaki Beyt Lid beldesinde zeytin hasadı yaptıkları sırada saldırıya uğrayan, biri yaşlı iki Filistinli kadının yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Konseyin açıklamasında, söz konusu saldırıların Filistinli çiftçilerin topraklarında kalabilme koşullarının sürekli hedef alındığını açıkça gösterdiği vurgulandı. Çiftçilerin zorla topraklarından uzaklaştırılması, ürünlerinin çalınması, ağaç ve ekipmanlarının tahrip edilmesi nedeniyle zeytin hasadı sezonunun her gün toprakları ile geçim kaynaklarını koruma mücadelesine dönüştüğü ifade edildi.

Cezasızlık algısı güçleniyor

Açıklamada; İsrail güçlerinin zeytin hasadını engellemesi, gözaltılara başvurması, saldırılar sırasında Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere koruma sağlaması ve gazetecilerin görev yapmasını engellemesinin cezasızlık algısını güçlendirdiğine dikkat çekildi.

Bu doğrultuda Filistinli çiftçilerin derhal korunması, topraklarına erişimlerinin temin edilmesi ve saldırılardan sorumlu olanların hesap vermesi gerektiği kaydedildi.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılardan bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere ve mülklerine dönük İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında büyük bir artış yaşanıyor.

Filistin hükümetinin resmi verilerine göre, söz konusu tırmanışın başladığı dönemden Eylül 2026 sonuna kadar Batı Şeria'da 1220'den fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 13 bin 350'den fazla kişi yaralandı ve yaklaşık 24 bin 600 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA