Batı Karadeniz’deki Orman Yangınları Kontrol Altında

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karabük ve Kastamonu'da devam eden orman yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıklayarak, "Batı Karadeniz bölgesinin orman yangını riski açısından Ege ve Akdeniz'den bir farkı kalmamıştır. Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi tarafından yayınlanan haritada ülkemizin en riskli yeri Batı Karadeniz. Bu risk hafta sonuna kadar devam edecek.ö dedi.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınının devam ettiği Karabük'e gelerek incelemelerde bulundu. Kastamonu ve Karabük'teki orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, "Dünkü açıklamamızın ardından Manisa ve Muğla'da riskli sayılabilecek yangınlar çıktı. Ekiplerimizin hızlı ve etkin müdahalesiyle bu 2 yangını kontrol altına aldık. Bunun dışında da kamuoyumuza yansımayan risk potansiyeli olan, ama ekiplerimizin müdahalesiyle 38 yangını kontrol altına aldık. Yine dün bizim Eflani ve Araç'taki yangınlara müdahalemiz sürerken, Karabük'ün diğer bir noktasında, Kahyalar'da ayrı bir yangın çıktı. Sadece 1,5 saatte 2 kilometre mesafe kat etti. Eflani ve Araç'taki bazı ekiplerimizin yanında diğer bölgelerimizden de ekiplerimizi sevk ettik. Ayrıca gece boyunca da müdahale ettik. Bazı sarp noktalara kahraman orman işçilerimiz sırtlarında kilolarca hortumu taşıyarak müdahale ettiler. Bu kahramanca mücadele sonrası Kahyalar yangınını büyük ölçüde kontrol altına aldık. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Bir diğer yangın ise Araç ilçesinde çıkan yangındı. Bu yangında bir nokta bizi çok zorladı. Kara araçlarının ulaşımının olmadığı, çukur gibi kayalık bu yere kahramanlarımız yol yaptı. Burayı da gece boyunca yaptığımız müdahale sonrası büyük ölçüde kontrol altına aldık. Burada da soğutma çalışmalarımız sürüyor.ö diye konuştu.

FARKLI NOKTALARDA ÇIKAN YANGINLAR GÜCÜMÜZÜ BÖLDÜ

Bakan Yumaklı, Eflani yangını devam ederken Araç ve Kahyalar bölgesinde çıkan yangınların güçlerini böldüğünü ifade ederek açıklamalarına şöyle devam etti:

"Son olarak da Karabük Eflani'de başlayıp Kastamonu Araç sınırına geçen ve burada devam eden yangın. Burada özellikle bir noktaya değinmek istiyorum. Eflani yangını devam ederken çıkan Araç ve Kahyalar yangınları gücümüzü böldü. Bizi yeşil vatan savunması olarak gördüğümüz bu mücadelede en çok zorlayan yeni cephelerin açılması. Bu olumsuzluklara, arazinin zor şartlarına ve dün öğleden sonra şiddetini artıran rüzgara rağmen bu yangını da büyük ölçüde kontrol altına aldık. Yangının etrafını çevirdik, soğutma çalışmalarımız sürüyor. 3 yangını da tamamen kontrol altına almak için gün boyu mücadelemiz sürecek inşallah gün içinde bunun da haberini sizlere vermiş olacağız. Eflani yangını nedeniyle tahliye edilen 6 yerleşim yerindeki vatandaşlarımız Valiliğimiz ve AFAD koordinasyonunda güvenli alana alındı. Ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimiz de tahliye edilen vatandaşlarımızın hayvanlarını güvenli bölgeye aldılar. "

ÜLKENİN EN RİSKLİ YERİ BATI KARADENİZ

Orman yangınlarında şu an Türkiye'nin en riskli bölgesinin Batı Karadeniz olduğunu söyleyen Bakan Yumaklı, "Bir uyarıda bulunmak istiyorum. Batı Karadeniz bölgesinin orman yangını riski açısından Ege ve Akdeniz'den bir farkı kalmamıştır. Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi tarafından yayınlanan haritada ülkemizin en riskli yeri Batı Karadeniz. Bu risk hafta sonuna kadar devam edecek. Ayrıca bugün öğleden sonra rüzgar hızının saatte 50 kilometreyi aşacağı ifade ediliyor. Bu bizim için çok riskli bir durum. O yüzden sahadaki arkadaşlarımız nokta nokta alevlere müdahale ediyor. Bir diğer uyarımız da tahliye edilip güvenli alanda bulunan vatandaşlarımıza. Yangının enerjisi düşmüş, büyük ölçüde kontrol altına alınmış deyip sakın evlerimize dönmeyelim. Valiliğimizin, AFAD'ımızın açıklamalarını bekleyin. Riskin ortadan kalkmasıyla sizlere haber verilecek.ö şeklinde konuştu.