Batı Avrupa'da İsrail'e Karşı Olumsuz Düşünceler Zirveye Ulaşıyor

Batı Avrupa'da İsrail'e Karşı Olumsuz Düşünceler Zirveye Ulaşıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YouGov'un araştırması, Almanya, Danimarka, Fransa, İspanya, İtalya ve İngiltere'de, katılımcıların büyük bir kısmının İsrail'e karşı olumsuz duygular beslediğini ve bu oranın son yıllarda en yüksek seviyeye ulaştığını gösteriyor. Özellikle Almanya ve Fransa'da olumsuz düşüncelerin oranı dikkat çekici bir şekilde artmış durumda.

Kamuoyu araştırma şirketi YouGov, 6 Batı Avrupa ülkesinde İsrail'e karşı olumsuz düşüncede olanların oranının en yüksek seviyeye ulaştığını gösteren bir araştırma yayımladı.

YouGov, Almanya, Danimarka, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya'dan toplam 8 bin 625 katılımcının yer aldığı araştırmada İsrail'e desteği ele aldı.

Almanya, Danimarka, Fransa ve İngiltere'de 2016, İspanya ve İtalya'da ise 2021'den bu yana yapılan araştırmaya göre altı ülkede ankete katılanların 5'te 1'inden daha azı İsrail'e karşı olumlu düşüncede olduğunu belirtti.

Araştırma, 6 ülkenin 5'inde İsrail'e karşı olumsuz düşüncede olanların bu yıl en yüksek seviyeye ulaştığını ortaya koydu. Buna göre Almanya'da İsrail hakkında olumsuz düşünen katılımcıların oranı, olumlu düşünenlerden yüzde 44 daha fazla olarak kayda geçti.

Bu oran Fransa'da yüzde 48, Danimarka'da yüzde 54, İtalya'da yüzde 52, İspanya'da ise yüzde 55 oldu.

İngiltere'de bu oran Ağustos 2024'te yüzde 49 iken Mayıs 2025'te yüzde 46 olarak kayda geçti.

Katılımcılar, düşük oranda İsrail'in Gazze saldırılarının orantılı olduğunu ve İsrail'in haklı olduğunu belirtti. Bu oran İtalya'da yüzde 6, İspanya ve İngiltere'de yüzde 12, Danimarka'da yüzde 13, Almanya'da yüzde 14, Fransa'da yüzde 16 olarak araştırmaya yansıdı.

İsrail'in Gazze'ye saldırmakta haklı olduğunu ancak ileri giderek çok sayıda sivilin ölümüne sebep olduğunu belirtenlerin oranı ise İtalya'da yüzde 29, İspanya'da yüzde 30, Fransa'da yüzde 31, İngiltere'de yüzde 38, Danimarka'da yüzde 39, Almanya'da ise yüzde 40 oldu.

Almanya'da katılımcıların yüzde 12'si, İngiltere'de yüzde 15'i, Danimarka'da yüzde 16'sı, Fransa'da yüzde 18'i, İspanya'da yüzde 23'ü, İtalya'da ise yüzde 24'ü İsrail'i Gazze'ye asker göndermekte haksız bulduğunu kaydetti.

Katılımcılar yüzde 18 ila 33 oranlarında Filistin'i desteklediklerini belirtirken yalnızca Almanya'da İsrail'i destekleyenlerin oranı neredeyse Filistin'i destekleyenlerle aynı oranda açıklandı.

Batı Avrupa'nın 6 ülkesindeki katılımcının, İsrail ile Filistin arasında gelecek 10 yılda kalıcı bir barışın imzalanmasına olan inancında ise düşüş yaşandı.

Geçen sene yüzde 20 ile 37 arasında 10 yıl içinde kalıcı barış olacağına inandığını belirten katılımcıların oranı bu yıl yüzde 15 ile 29 arasında araştırmaya yansıdı.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekliye yeni müjde mi geliyor? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Emekliye yeni müjde mi geliyor? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da
Son enflasyon verisiyle tüm maaş hesapları değişti

Kim ne kadar maaş alacak! İşte son rakamlar
Ünlü iş insanını aslanlar yedi

Ünlü iş insanını aslanlar yedi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Halit Ergenç, çocukları İçin sakin kaldı, tavrıyla alkış topladı

Çocukları için devreye girdi! Mahremiyet ihlaline rest çekti
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu

Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede kral oldu
Üniversiteli Sena'nın intihar notunda işaret ettiği araştırma görevlisi, görevden uzaklaştırıldı

Sena'nın intihar notunda işaret ettiği isimle ilgili ilk karar
Nihat Kahveci'den Aziz Yıldırım'a: Sen Fenerbahçe'nin kendisi değilsin

Nihat Kahveci Aziz Yıldırım'a fena salladı
Gerçek polisleri rahatsız eden görüntü

Gerçek polisleri rahatsız eden görüntü
Zincir markette skandal! Tavukları güneşin altında beklettiler

Yine bir zincir market yine skandal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.