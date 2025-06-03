Batı Avrupa'da İsrail'e Karşı Olumsuz Düşünceler Zirveye Ulaşıyor

Kamuoyu araştırma şirketi YouGov, 6 Batı Avrupa ülkesinde İsrail'e karşı olumsuz düşüncede olanların oranının en yüksek seviyeye ulaştığını gösteren bir araştırma yayımladı.

YouGov, Almanya, Danimarka, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya'dan toplam 8 bin 625 katılımcının yer aldığı araştırmada İsrail'e desteği ele aldı.

Almanya, Danimarka, Fransa ve İngiltere'de 2016, İspanya ve İtalya'da ise 2021'den bu yana yapılan araştırmaya göre altı ülkede ankete katılanların 5'te 1'inden daha azı İsrail'e karşı olumlu düşüncede olduğunu belirtti.

Araştırma, 6 ülkenin 5'inde İsrail'e karşı olumsuz düşüncede olanların bu yıl en yüksek seviyeye ulaştığını ortaya koydu. Buna göre Almanya'da İsrail hakkında olumsuz düşünen katılımcıların oranı, olumlu düşünenlerden yüzde 44 daha fazla olarak kayda geçti.

Bu oran Fransa'da yüzde 48, Danimarka'da yüzde 54, İtalya'da yüzde 52, İspanya'da ise yüzde 55 oldu.

İngiltere'de bu oran Ağustos 2024'te yüzde 49 iken Mayıs 2025'te yüzde 46 olarak kayda geçti.

Katılımcılar, düşük oranda İsrail'in Gazze saldırılarının orantılı olduğunu ve İsrail'in haklı olduğunu belirtti. Bu oran İtalya'da yüzde 6, İspanya ve İngiltere'de yüzde 12, Danimarka'da yüzde 13, Almanya'da yüzde 14, Fransa'da yüzde 16 olarak araştırmaya yansıdı.

İsrail'in Gazze'ye saldırmakta haklı olduğunu ancak ileri giderek çok sayıda sivilin ölümüne sebep olduğunu belirtenlerin oranı ise İtalya'da yüzde 29, İspanya'da yüzde 30, Fransa'da yüzde 31, İngiltere'de yüzde 38, Danimarka'da yüzde 39, Almanya'da ise yüzde 40 oldu.

Almanya'da katılımcıların yüzde 12'si, İngiltere'de yüzde 15'i, Danimarka'da yüzde 16'sı, Fransa'da yüzde 18'i, İspanya'da yüzde 23'ü, İtalya'da ise yüzde 24'ü İsrail'i Gazze'ye asker göndermekte haksız bulduğunu kaydetti.

Katılımcılar yüzde 18 ila 33 oranlarında Filistin'i desteklediklerini belirtirken yalnızca Almanya'da İsrail'i destekleyenlerin oranı neredeyse Filistin'i destekleyenlerle aynı oranda açıklandı.

Batı Avrupa'nın 6 ülkesindeki katılımcının, İsrail ile Filistin arasında gelecek 10 yılda kalıcı bir barışın imzalanmasına olan inancında ise düşüş yaşandı.

Geçen sene yüzde 20 ile 37 arasında 10 yıl içinde kalıcı barış olacağına inandığını belirten katılımcıların oranı bu yıl yüzde 15 ile 29 arasında araştırmaya yansıdı.