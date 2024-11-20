Batı Akdeniz'de Kuvvetli Sağanak ve Gök Gürültülü Yağış Bekleniyor

(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, Batı Akdeniz'de kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Batı Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, yarın Antalya'nın batı kıyıları ile Burdur'un doğu ve Isparta'nın güney kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya'nın doğusunda kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olacak. Kuvvetli yağışların, cuma günü gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.