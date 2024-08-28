Batı Afrika'nın geleneksel trompeti kakaki

Batı Afrika'nın geleneksel ve tarihi trompeti olarak bilinen kakaki, Nijerya'da özellikle Hausa kabilesi halkı arasında yaygın üflemeli çalgı olarak kullanılıyor.

AA muhabiri, Afrika'nın müziği ve müzik aletleriyle ilgili dosya haberin üçüncü bölümünde sadece Batı Afrika'da çalınan, geleneksel uzun trompet kakakiyi ele aldı.

Nijerya'da Hausa kabilesinin yoğun olduğu Kano eyaletinde 1300'lü yıllarda bölgede krala saygı, övgü ve kendisiyle iletişim kurmak için tasarlanan üflemeli çalgı kakaki, bugün Benin, Gana, Kamerun ve Nijer gibi komşu ülkelerde, aynı adla yaygın kullanılan bir enstrüman olarak biliniyor.

Bronzdan tasarlanan ve 1,5 ila 4 metre uzunluğundaki kakaki, halk arasında güçlü ve etkileyici sesiyle tanınıyor.

Kakaki, bu özellikleriyle geniş kitlelere duyurulmak istenen önemli mesajlar için ideal bir araç olarak öne çıkıyor.

Kakaki sadece bir müzik enstrümanı değil, aynı zamanda toplumsal ve kültürel iletişim aracı olarak da biliniyor.

?"Kakaki sadece krallar ya da bölge emirleri için çalınır"

Kano Emirliğinde Kakaki Çalanlar Topluluğu Başkanı Yusuf Haruna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kakakinin özellikle Hausa ve diğer kuzey Nijerya etnik grupları arasında popüler bir çalgı olduğunu söyledi.

Haruna, kakakinin tarih boyunca kültürel ve sosyal öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Kakakinin sadece krallar ya da bölge emirleri için çalınan enstrüman olduğunu söyleyen Haruna, "Kakaki, kraliyet ailesinin veya önemli kişilerin gelişini bildirmek, savaşları ilan etmek veya diğer önemli etkinlikleri duyurmak için kullanılır." dedi.

Haruna, çalınan her melodinin özel mesaj ve anlam taşıdığını belirterek "Bazen bu yollarla Emir'e mesaj veririz, bazen onu övmek için kullanırız. Nerede kakakinin sesi duyarsan bil ki orada Emir vardır." ifadesini kullandı.

?"Kakaki çalmak bize aileden miras"

Haruna, kakaki çalmanın sıradan bir iş olmadığını; çalan herkesin bu görevi bir şekilde ya dedesi ya da babasından miras edindiğini söyledi.

Kendisinin, Kano Emirliğinde 18 yıldır kakaki çaldığını belirten Haruna, "Bana dedemden miras kaldı. Burada gördüğün herkes çocukluğundan beri kakaki çalıyordur." diye konuştu.

Haruna, kakaki çalmanın, dışarıdan ne kadar zor görünse de kendileri için yorucu ya da zor olmadığını belirtti.