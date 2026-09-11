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Batan gemide kaybolan Mehmet’in kardeşi: Kaptan, ‘su alıyor’ uyarılarını dinlememiş

Batan gemide kaybolan Mehmet’in kardeşi: Kaptan, ‘su alıyor’ uyarılarını dinlememiş
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KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Girne açıklarında alabora olan gemide kaybolan Mehmet Bayhan’ın kardeşi Ahmet Bayhan, “İlk defa böyle bir gemiye binmişti.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne açıklarında alabora olan gemide kaybolan Mehmet Bayhan'ın kardeşi Ahmet Bayhan, "İlk defa böyle bir gemiye binmişti. 'Geminin altı çok su alıyor, herkes dönelim diyor ama kaptan bize kulak vermiyor' dedi bana. Ardından bana 'Yukarı gitmem gerekiyor' deyip telefonu kapattı. Ondan sonra ne kadar ulaşmaya çalışsak da maalesef ulaşamadık" dedi.

KKTC'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden, 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora oldu. Kazada 14 kişi öldü, Mardinli Mehmet Bayhan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi kayboldu. Kaybolan kişilerin bulunması için çalışmalar sürüyor.

Bayhan'ın kardeşi Ahmet Bayhan, ağabeyinin kendisini olay günü kazadan hemen önce aradığını, görüşme sırasında kendisine geminin alt kısmının çok fazla su aldığını söylediğini belirterek, "30 Ağustos Pazar günü saat 12.11'de ağabeyim beni aradı. İlk defa böyle bir gemiye binmişti. 'Geminin altı çok su alıyor, herkes dönelim diyor ama kaptan bize kulak vermiyor' dedi bana. Ben de, 'Ağabey öyle bir şey olabilir mi? Geminin altı hiç su alır mı? Söyleyin ona geri dönün' dedim. Yaklaşık 1 dakikamız falan böyle geçti. Ardından bana 'Yukarı gitmem gerekiyor' deyip telefonu kapattı. Ondan sonra ne kadar ulaşmaya çalışsak da maalesef ulaşamadık. Burada birçok insanın hatası, başarısızlığı var. Sorumluluk sahibi olmayan insanların sorumluluk almaya çalışmasından ötürü çok canlar yandı, çok kişiler ağladı. Bu olayın peşini bırakmayacağız" diye konuştu.

'AİLELER KÖTÜ DE OLSA GELECEK BİR HABERİ BEKLİYOR'

Aile avukatı Gurbet Bilbay ise geminin daha önce hasar alıp almadığı, kaza günü hava koşullarının nasıl olduğu ve gemi personelinin gerekli belgelere sahip olup olmadığı gibi konuların da araştırılması gerektiğini ifade ederek, "Bizim için facia halen devam etmektedir. Çünkü müvekkilimiz hala kayıp. Bize göre bu, bir tedbirsizlik ya da dikkatsizlik değildir; kesinlikle kasten işlenmiş bir suçtur. Bununla ilgili hukuki sürecin takipçisi olacağız. Bu geminin daha önce bir hasarı var mıydı ya da çalışan kişilerin belgeleri gerekli yerlerden mi alındı, gibi soruların cevaplanması lazım. Tabii ki bunlar sonraki aşama. Bizim için öncelikle önemli olan müvekkilimizin bulunması ve buradan bakanımıza sesleniyoruz. Aileler çaresiz. Onlara 'Bekleyin' demekle olmuyor. Belirsizlik en kötü şeydir. Aileler, kötü de olsa gelecek bir haberi bekliyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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