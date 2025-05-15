Başsavcıdan Özel Bireylere Yürek Isıtan Destek

Başsavcıdan Özel Bireylere Yürek Isıtan Destek
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Tekirdağ'da düzenlenen temsili askerlik töreninde, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol'un özel bireylere yönelik 'Sizler daha iyisine layıksınız' sözü, duygusal anlara sahne oldu. Törende özel bireylere terhis belgeleri ve hediyeler verildi.

Özel bireyin "Ne gerek vardı?" sözlerine başsavcıdan yürek ısıtan cevap: "Sizler daha iyisine layıksınız"

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da özel bireyler için düzenlenen temsili askerlik töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, verilen hediyeye mahcup bir ifadeyle "Ne gerek vardı?" diyen özel bireye "Sizler daha iyisine layıksınız" dedi.

Tekirdağ'da özel bireylerin askerlik hayalini gerçekleştirmek için düzenlenen temsili askerlik töreni duygusal anlara sahne oldu. Programa Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol ve çok sayıda davetli katıldı. Törende temsili askerlik yapan özel bireylere protokol üyeleri tarafından terhis belgeleri ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Terhis belgesi ve hediyesini alan özel bir birey, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol'un "Bu da devletimizin size hediyesi" sözleri üzerine mahcup bir ifadeyle "Ne gerek vardı?" dedi. Bu içten ve tevazu dolu sözlerin ardından salonda kısa süreli bir sessizlik olurken, Başsavcı Şenol, "Siz daha iyisine layıksınız. Bu sizlere az bile" dedi. Tören boyunca aileler duygusal anlar yaşarken, özel bireylerin sevinci gözlerinden okundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Güncel
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