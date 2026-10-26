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Başsavcı Şentürk, sınır aşan dijital suçlarda işbirliği çağrısında bulundu

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Başsavcı Şentürk, sınır aşan dijital suçlarda işbirliği çağrısında bulundu
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şentürk, Antalya'daki Balkan Başsavcıları Forumu'nda sınır aşan dijital suçlara karşı uluslararası işbirliğinin önemine dikkati çekti. Şentürk, 9 ülkenin katıldığı forumda uyuşturucu, kara para ve terör finansmanı suçlarında bilgi paylaşımını istedi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, dijitalleşen ve ülke sınırlarını aşan organize suçlarla mücadelede uluslararası işbirliğinin önemine dikkati çekerek, uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama ve terörün finansmanı gibi suçlarla mücadelede ülkelerin bilgi ve tecrübe paylaşımını artırması gerektiğini belirtti.

Şentürk, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen 5. Balkan Ülkeleri Başsavcıları Çalışma Forumu kapsamında AA muhabirine yaptığı açıklamada, foruma 9 Balkan ülkesinden katılım olduğunu söyledi.

Şentürk, bu 9 ülke ile yargı alanında ikili görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Gürcistan'ın ise onur konuğu olduğunu belirten Şentürk, "Balkan Ülkeleri Başsavcıları Çalışma Forumu"nun 2019'dan beri devam ettiğini dile getirdi.

Şentürk, Türkiye'nin Balkan ülkeleriyle tarihi ve kültürel bağlarının olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Balkan ülkeleriyle yakınlığımız var. Bu ilişkilerimizin güçlenerek devam etmesini istiyoruz ayrıca suçların takibi çok daha zorlaştı, organize suçlar haline geldi. Dijital suçlar haline de geldi. Önemli birtakım suçlar, uyuşturucu suçları, kara para aklama, terörün finansmanı gibi suçların artık ülke sınırlarını aştığını görmekteyiz. Ülkeler tek başına bu suçlarla mücadelede yetersiz kalmaktadır. Onun için her ülkenin elbette bu suçlarla mücadelede kendi mevzuat hükümlerine göre hareket etmesi söz konusu ve her ülkenin de tecrübeleri, bilgileri var. İşte bu toplantıların amacı bu bilgileri karşılıklı olarak almak, vermek, tecrübe alışverişinde bulunmak. Adeta bir arı gibi çalışarak, gelecekte bu suç örgütlerinin, sanıkların yollarını kesmek zorundayız. Onun için bu tür toplantıların fevkalade önemli olduğunu düşünüyoruz."

"Hukukun üstünlüğüne, temel hak ve hürriyetlere dikkat etmemiz gerekiyor"

Hak ve hukukun önemini vurgulayan Şentürk, "Tabii ki sınır aşan suçları takip ederken, delilleri zor toplanan, terörizmin finansmanı ve organize uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçları takip ederken hukukun üstünlüğünü, temel hak ve hürriyetler kavramlarına da önemli ölçüde dikkat etmemiz gerekecek." dedi.

Şentürk, "Forumlarda hep birlikte konuşuyoruz. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunuyoruz. Bu ilişkilerimiz günbegün artarak, daha hızlı bir ivmeyle devam edecektir. Bu tür toplantılarda bu ilişkilerdeki konsantrasyonumuzu bir araya da toplamak da fevkalade önemli olmaktadır." diye konuştu.

Kaynak: AA
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
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