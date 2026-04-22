Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Akbulut, koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti

Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle koltuğunu ilkokul öğrencisi Muhammed Emek'e devretti. Akbulut, çocuklara adli sistem hakkında bilgi vererek bayramlarını kutladı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Başsavcı Akbulut, Abdulkadir Tutaşı İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Muhammed Emek ve öğretmenlerini makamında ağırladı.

Adli sistem hakkında Emek ve öğretmenlerine bilgi veren Akbulut, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Daha sonra Akbulut'un koltuğuna oturan Emek, tüm alanlarda olduğu gibi çocuklara yönelik suç odaklarıyla da mücadelede çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Dövdüğü kadını zorla araca bindirmeye çalıştı! Dehşet anları kamerada

Görüntü Türkiye'den! Şehrin göbeğinde genç kadına bunları yaptılar
Sosyal medya ve doğum izni düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Kanun teklifi TBMM'de kabul edildi! 5 günlük izin 10 güne çıktı
Metroda çekilen fotoğraf tartışma yarattı

Fotoğrafı gören herkes aynı yorumu yapıyor
“Pişman değilim' diyen toruna rekor ceza! Çocuk mahkemesinden emsal karar

“Pişman değilim" diyen toruna rekor ceza! Mahkemeden emsal karar
Dövdüğü kadını zorla araca bindirmeye çalıştı! Dehşet anları kamerada

Görüntü Türkiye'den! Şehrin göbeğinde genç kadına bunları yaptılar
Kreşte şiddet iddiası: Çocuğunun vücudunu gören anne, savcılığa koştu

Çocuğunun vücudunu gören anne, kayda alıp savcılığa koştu
Miss Turkey yarışmacısı 'Mutluluğu buldum' diyerek yeni işini paylaştı

Miss Turkey "Mutluluğu buldum" diyerek yeni işini paylaştı