Başmakçı'dan kısa kısa
Başmakçı ilçesinde çocuk şenliği düzenlendi.
Başmakçı ilçesinde çocuk şenliği düzenlendi.
Şehit Öğretmen Birol İrfan Aşkar İlkokulu'nda düzenlenen şenliğe, Başmakçı Kaymakamı Bilal Çelik, Başmakçı Belediye Başkanı Selçuk Gönüllü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Filiz ve ilçe protokolü katıldı.
Şenlik kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan folklor ve çeşitli etkinlikler yapıldı.
Atatürk Ortaokulu'nda pilav günü düzenlendi
Başmakçı ilçesindeki Atatürk İlkokulu'nda pilav günü etkinliği yapıldı.
Okul bahçesindeki etkinliğe, Başmakçı Kaymakamı Bilal Çelik, ilçe protokolü, öğretmenler, veliler, öğrenciler ve davetliler katıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Çığ - Güncel