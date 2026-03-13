Haberler

Baskil'de 'İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' programı düzenlendi
Güncelleme:
Elazığ'ın Baskil ilçesinde düzenlenen programda İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatı anıldı. Etkinlikte öğrenciler şiirler okudu, türküler seslendirdi ve tiyatro gösterisi sundu.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Baskil Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, İstiklal Marşı'nın kabul süreci ve milli şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatı anıldı.

Sinevizyon gösteriminin yapıldığı etkinlikte, öğrenciler şiirler okudu, türküler seslendirdi, tiyatro gösterisi sundu.

Programa, Baskil Kaymakamı Muhammed Enes Çıkrık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Oktay Karayıl, kurum müdürleri, muhtarlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Ramazan KAPLAN
Haberler.com
500

