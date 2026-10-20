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Baskil'de Bed-i Besmele programı Hükümet Konağı önünde gerçekleştirildi

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Elazığ'ın Baskil ilçesinde Hükümet Konağı önünde Bed-i Besmele programı düzenlendi. Kaymakam Muhammed Enes Çıkrık, İlçe Müftüsü Ferhat Elibol, protokol, Kur'an kursu öğreticileri, öğrenciler ve ailelerin katıldığı programda Elibol, manevi değerlerin önemini vurguladı.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde Bed-i Besmele programı düzenlendi.

Baskil Hükümet Konağı önünde düzenlenen programa, Kaymakam Muhammed Enes Çıkrık, İlçe Müftüsü Ferhat Elibol, ilçe protokolü, Kur'an kursu öğreticileri, öğrenciler, aileleri ve davetliler katıldı.

Programdan duyduğu memnuniyeti ifade eden İlçe Müftüsü Elibol, çocukların küçük yaşlardan itibaren Kur'an-ı Kerim ve manevi değerlerle tanışmalarının önemini vurguladı.

Elibol, bu süreçte emek veren Kur'an kursu öğreticilerine ve ailelere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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