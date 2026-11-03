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BASKİ, Havran Ebubekir Mahallesi'nde bin metrelik içme suyu hattını tamamladı

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BASKİ, Havran Ebubekir Mahallesi'nde bin metrelik içme suyu hattını tamamladı
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BASKİ, Havran'ın Ebubekir Mahallesi'nde bin metrelik içme suyu şebeke hattı ve abone bağlantı çalışmalarını tamamladı. Yeni yerleşim alanı içme suyu altyapısına kavuştu, bölgedeki vatandaşların sağlıklı ve kesintisiz suya erişimi sağlandı.

(BALIKESİR) - Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Havran'ın Ebubekir Mahallesi'nde yeni yerleşim bölgesine içme suyu ulaştırmak amacıyla gerçekleştirilen bin metrelik içme suyu şebeke hattı ve abone bağlantı çalışmaları tamamlandı.

Havran Ebubekir Mahallesi'nde yeni yapılaşmanın bulunduğu bölgede içme suyu altyapısının oluşturulması amacıyla çalışma gerçekleştiren BASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, bin metrelik yeni içme suyu şebeke hattının imalatını tamamladı. Çalışmalar kapsamında abone bağlantıları da yapılarak yeni yerleşim alanının içme suyu altyapısı baştan sona oluşturuldu.

Bölgedeki yapılaşmayla birlikte ortaya çıkan içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların tamamlanmasıyla Ebubekir Mahallesi'nde bulunan yeni yerleşim alanı güçlü ve modern bir içme suyu altyapısına kavuştu. Böylece bölgedeki vatandaşların sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna erişimi sağlandı.

"İHTİYAÇLARA GÖRE ALTYAPIYI GÜÇLENDİRİYORUZ"

Çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, "Yeni yerleşim alanlarının ihtiyaçlarını önceden tespit ederek altyapı yatırımlarımızı planlıyoruz. Ebubekir Mahallesi'nde tamamladığımız yeni içme suyu hattı ve abone bağlantı çalışmalarıyla bölgenin altyapı ihtiyacını karşılamış olduk. Balıkesir'in her noktasında ihtiyaç duyulan altyapıyı güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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