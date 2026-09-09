Haberler

Başkentteki kaçakçılık operasyonunda 2 milyon 160 bin makaron ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki kaçakçılık operasyonunda içi kıyılmış tütünle dolu 2 milyon 160 bin makaron ele geçirildi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki kaçakçılık operasyonunda içi kıyılmış tütünle dolu 2 milyon 160 bin makaron ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce dün kaçakçılık operasyonu düzenledi.

Operasyonda, içi kıyılmış tütünle dolu 2 milyon 160 bin makaron ele geçirildi, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
Hermon Dağı'nın zirvesinden tehdit savurdu: İran'daki rejimi yenmeye çok yakınız

Dağın zirvesinden tehdit savurdu! Hedefinde bakın hangi ülke var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor'dan Sergen Yalçın'a sert cevap: Ciddiye almıyoruz

Süper Lig ekibi Sergen'e verdi veriştirdi: Biz seni ciddiye almıyoruz
Attığı imzayla tarihe geçen Zeynep Mestan, örnek aldığı Türk teknik adamı açıkladı

Örnek aldığı Türk teknik adamı açıkladı, duyanlar şaştı kaldı
Norveç Kralı 5. Harald için Oslo'da cenaze töreni düzenlendi

Avrupa ülkesinde krala veda
Babasının boğazını sıkıp haykırdı: Para isteyince vereceksin

Böyle evlat olmaz olsun! Sokak ortasında infial yaratan görüntü
Usta oyuncuya büyük vefasızlık! Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Usta oyuncuyu son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı
Türkiye'nin gıda devi konkordato ilan etti! Mahkemeden 3 aylık mühlet kararı

Krizi aşamadılar! Türkiye'nin gıda devi konkordato ilan etti
Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde dev görev

Şampiyonlar Ligi'ndeki dev maçı yönetecek