Başkentteki kaçakçılık operasyonunda 2 milyon 160 bin makaron ele geçirildi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki kaçakçılık operasyonunda içi kıyılmış tütünle dolu 2 milyon 160 bin makaron ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce dün kaçakçılık operasyonu düzenledi.

Operasyonda, içi kıyılmış tütünle dolu 2 milyon 160 bin makaron ele geçirildi, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA