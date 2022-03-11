Ankara'da toplu ulaşıma zam geldi! Tam bilet ücreti 6,5 lira oldu

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Yavaş'ın dün özel halk otobüsleri (ÖHO) ve özel toplu taşıma araçları (ÖTA) ile ANKARAY, metro ve EGO otobüslerinde uygulanmak üzere gündeme getirdiği yüzde 44'lük zam teklifi, EGO Genel Müdürlüğünce hazırlanarak UKOME Genel Kuruluna sunuldu.

TAM BİLET 4,5 LİRADAN 6,5'E YÜKSELDİ

UKOME tarafından oy çokluğuyla kabul edilen yeni fiyat tarifesine göre, toplu taşımada tam bilet ücreti 4,5 liradan 6,5, öğrenci biniş ücreti de 2,5 liradan 3,5 liraya yükseldi.

AKTAR ÜCRETLERİNDE ZAM YOK

Aktarma ücretlerine zam içermeyen tarifeyle, öğretmen biniş ücreti 3 liradan 4,25, tek binişlik Ankarakart ücreti ise 5 liradan 7 liraya çıktı.

15 MART'TAN İTİBAREN BAŞLAYACAK

Yeni fiyat tarifesi, 15 Mart'tan itibaren uygulanmaya başlanacak. Öte yandan, 5 Ocak'tan itibaren tam biniş ücreti 3,25 liradan 4,5, öğrenci biniş ücreti de 1,75 liradan 2,5 liraya çıkarılmıştı.