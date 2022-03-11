Ankara'da toplu ulaşıma zam geldi! Tam bilet ücreti 6,5 lira oldu - Haberler

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Ankara'da toplu ulaşıma zam geldi! Tam bilet ücreti 6,5 lira oldu

AA - Ömer Olcay - Güncel
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Akaryakıta gelen zamlar sonucu toplu taşıma araçlarının kontak kapatma eyleminin ardından Mansur Yavaş'ın zam teklifi UKOME'de kabul edildi. Buna göre toplu taşımada tam bilet ücreti 4.5 liradan 6.5, öğrenci biniş ücreti de 2.5 liradan 3.5 liraya yükseldi.

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Yavaş'ın dün özel halk otobüsleri (ÖHO) ve özel toplu taşıma araçları (ÖTA) ile ANKARAY, metro ve EGO otobüslerinde uygulanmak üzere gündeme getirdiği yüzde 44'lük zam teklifi, EGO Genel Müdürlüğünce hazırlanarak UKOME Genel Kuruluna sunuldu.

UKOME tarafından oy çokluğuyla kabul edilen yeni fiyat tarifesine göre, toplu taşımada tam bilet ücreti 4,5 liradan 6,5, öğrenci biniş ücreti de 2,5 liradan 3,5 liraya yükseldi.

Ankara'da toplu ulaşıma zam geldi! Tam bilet ücreti 6,5 lira oldu

Aktarma ücretlerine zam içermeyen tarifeyle, öğretmen biniş ücreti 3 liradan 4,25, tek binişlik Ankarakart ücreti ise 5 liradan 7 liraya çıktı.

Yeni fiyat tarifesi, 15 Mart'tan itibaren uygulanmaya başlanacak. Öte yandan, 5 Ocak'tan itibaren tam biniş ücreti 3,25 liradan 4,5, öğrenci biniş ücreti de 1,75 liradan 2,5 liraya çıkarılmıştı.

Ankara'da toplu ulaşıma zam geldi! Tam bilet ücreti 6,5 lira oldu

AA / Ömer Olcay - Güncel

Ulaşım Koordinasyon Merkezi, Mansur Yavaş, Ankara, Metro, Güncel, Haberler

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Yorumlar (2)

ZAFER ALTUNTAŞ :

MANSUR BEY DEN CUMHURBAŞKANI FALAN OLMAZ OTOBUSCULER ÒNÜNE 8 TL Yİ YEM ATMIŞ BUDA 6,5 YAPMIŞ OTOBUSCULER BELKIDE 6 TL YE BİLE RAZIYDI VE YA DANIŞIKLI DÖVÜŞ

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Deniz Çapa:

Ekonomi yi bu hale getirenlere tepkinizi gösterin. Belediye başkanları ülkeyi yönetmiyor !

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