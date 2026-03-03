Başkentte, bir öğretmenin İstanbul'da öldürülmesi protesto edildi

Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğrencinin saldırısı sonucu biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybetmesi başkentte protesto edildi.

Aralarında bazı milletvekilleri, eğitim sendikaları temsilcileri ile öğretmenlerin bulunduğu grup, Milli Eğitim Bakanlığı önünde bir araya geldi.

Burada, yaşanan olaya tepki gösteren sloganlar atan grup, basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, yaşanan olaydan derin bir üzüntü duyulduğu belirtilerek, böyle bir durumun yeniden yaşanmaması için önlem alınması istendi.

Grup, açıklamanın ardından Bakanlık önünden ayrıldı.