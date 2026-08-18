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Pursaklar'da Minibüs-Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Pursaklar'da Minibüs-Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
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Ankara'nın Pursaklar ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Şehit Ahmet Edem Caddesi'ndeki kavşakta 06 C 4135 plakalı servis minibüsü ile 06 BIF 675 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrildi.

Kazada sürücülerin de aralarında bulunduğu 3 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA
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